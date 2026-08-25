NFL, 8 Kasım 2026'da normal sezonun 9. haftasında Cincinnati Bengals'ın Atlanta Falcons ile karşılaşacağı maçla Santiago Bernabéu'ya geri dönüyor; belirlenen ev sahibi ekip ise Atlanta. Bu karşılaşma, İspanya'da şimdiye kadar oynanan ikinci NFL normal sezon maçı olacak ve ligin, Madrid Belediyesi, Madrid Özerk Yönetimi ve Real Madrid C.F. ile yaptığı, Amerikan futbolunu önümüzdeki yıllarda da Bernabéu'da tutacak çok yıllı iş birliğinin ilki olacak.

GOAL, başlama saatinden stada girmenin en ucuz yoluna kadar bilmeniz gereken her şeyi aşağıda derledi.

NFL Madrid 2026 maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 8 Kasım Pazar, 15.30 CET Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid Biletler

NFL Madrid 2026 biletleri nereden alınır?

Resmi biletler NFL'in İspanyol Ticketmaster platformu üzerinden satılıyor ve satın alma yapabilmek için bir NFL Ticketmaster hesabına ihtiyacınız var. Koltuklara bakmaya başlamadan önce bu hesabı nfl.com/international/ticketaccount adresinden ücretsiz şekilde oluşturabilirsiniz. Satışlar aşamalı olarak başladı; mayıs ayının sonlarında Amex kart sahipleri için ön satış yapıldı, hospitality paketleri 5 Haziran'da açıldı ve genel satış 9 Temmuz'da başladı. Bu üç satış dönemi de artık açık, yani genel satış biletleri şu anda satın alınabiliyor.

Tek seferde daha kapsamlı bir seyahat planı yapmak isteyenler için SportsBreaks resmi bilet ve otel paketleri sunarken, NFL'in resmi hospitality ortağı On Location ise hafta sonunu tam anlamıyla değerlendirmek isteyen taraftarlar için koltuk, otel, uçuş ve turları bir araya getirebilen premium paketlere sahip.

Resmi satışta aradığınız koltuk yoksa ya da maç gününe daha yakın bir tarihte rezervasyon yapıyorsanız, en iyi seçenek StubHub. Bu karşılaşma için ilanlar şimdiden yayında ve şu anda stadın her bölümünde mevcut 200'ün oldukça üzerinde bilet bulunuyor. Tüm bu biletler StubHub'ın FanProtect garantisiyle destekleniyor.

NFL Madrid 2026 biletleri ne kadar?

NFL, Bengals-Falcons maçı için tüm ücretlerin dahil olduğu resmi fiyatları yayımladı. Bu da gördüğünüz fiyatın, ödeme adımında sürpriz olmadan tüm ücretleri zaten içerdiği anlamına geliyor; bu, 2026'daki tüm uluslararası maçlar için yeni bir yaklaşım. En ucuz resmi kategori €93,40'tan başlarken, en pahalı koltukların fiyatı €438,75'e kadar çıkıyor. Ayrıca seçili kategorilerde çocuk biletleri de mevcut.

Daha sınırlı bütçeyle hareket eden taraftarlar için yeniden satış pazarı, resmi en ucuz kategorinin bile altına inebiliyor. İkincil piyasadaki ilanlar şu anda 85 ABD doları gibi düşük bir başlangıç fiyatına sahipken, talep ve koltuk konumu hesaba katıldığında ortalama yeniden satış fiyatı 300 ABD dolarına daha yakın seyrediyor. Her büyük uluslararası karşılaşmada olduğu gibi fiyatlar maç günü yaklaştıkça genelde yükseliyor, bu yüzden erkenden yerinizi ayırtmak mümkün olan en iyi fiyatı yakalamanın en güvenli yolu.

Hospitality ise tamamen farklı bir kategori. Ticketmaster ve On Location üzerinden sunulan premium paketler, lounge erişimi, yemek ve bazı durumlarda seyahat ile otel konaklamasını da içeren ek avantajlar nedeniyle standart bir biletin oldukça üzerine çıkıyor.

NFL Madrid 2026 maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu maç, Falcons'ın altı sezonda Avrupa'daki dördüncü karşılaşması ve İspanya'daki ilk maçı olacak. Bengals ise kulüp tarihindeki ilk Madrid yolculuğunu yapacak. Atlanta, NFL'in Global Markets Programı kapsamında İspanya'da pazarlama haklarını elinde bulunduruyor; ligin Bernabéu'ya dönüşünü doğrulamasının ardından onları ev sahibi olarak doğal tercih haline getiren de buydu.

Madrid'deki maç, NFL'in şimdiye kadarki en büyük uluslararası takviminin yalnızca bir durağı. 2026 International Series toplam dokuz maçtan oluşuyor. Seri, 1. haftada 49ers ile Rams'in Avustralya'nın Melbourne kentinde karşı karşıya gelmesiyle başlayacak; ayrıca Rio de Janeiro'yu, Londra'da üç maçı ve Steelers'ın Stade de France'ta Saints ile karşılaşacağı, ligin normal sezondaki ilk Paris maçını da kapsayacak. Takvim, Patriots ile Lions'ın Münih'te karşılaşmasının ardından, Mexico City'de Vikings ile 49ers maçıyla sona erecek.

Madrid'deki maçın başlama saati yerel saatle 15.30 olarak belirlendi; bu da ET ile sabah 09.30'a denk geliyor. Karşılaşma, maçı evden takip edecek taraftarlar için NFL Network'te canlı yayınlanacak. Deplasman yapacak olanları ise 2025'teki ilk maçı tanımlayan aynı elektrikli ve kapalı gişe atmosfer bekliyor; zira İspanyol taraftarlar, Amerikan futbolunda Avrupa'nın en tutkulu kitlelerinden biri olduklarını kanıtladı.

Santiago Bernabéu Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu, yakın zamanda geçirdiği yenilemenin ardından dünya sporunun en çok konuşulan mekânlarından biri haline geldi ve onu NFL için bu kadar uygun yapan da tam olarak bu dönüşüm. Stadyumun yeni geri çekilebilir zemini, alttaki yüzeyi bozmadan çim sahayı Amerikan futboluna uygun çizgiler ve zemin düzeniyle değiştirmeye imkân tanıyor. Yenilenen çatı ve genişletilen tribün yapısı da tesise tipik bir NFL pazarından gerçekten farklı bir atmosfer kazandırıyor.

Maça seyahat ediyorsanız rotanızı dikkatli planlayın. 10. hattaki Santiago Bernabéu metro istasyonu şu anda yeniden inşa çalışmaları nedeniyle kapalı ve Nuevos Ministerios ile Cuzco arasındaki hizmet kesintisinin yılın geri kalanında sürmesi bekleniyor. En kolay alternatifler, Nuevos Ministerios'a Cercanías treni, bir EMT otobüsü ya da maç günü çalışacak ücretsiz ring servisi. Bu nedenle stadyuma yolculuğunuz için biraz ekstra zaman ayırmanızda fayda var.

Bernabéu'nun daha önce kapalı gişe bir NFL kalabalığına ev sahipliği yapmış olması ve artık takvimde kalıcı bir yer edinmesiyle birlikte, bu organizasyon 2026 uluslararası takviminin öne çıkan duraklarından biri olmaya aday görünüyor.