NFL London Games 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

NFL, ekim ayında art arda gelen pazar günlerinde oynanacak üç normal sezon maçı için yeniden başkente dönüyor; Tottenham Hotspur Stadyumu iki maça ev sahipliği yaparken üçüncü karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Indianapolis Colts, 4 Ekim'de Washington Commanders ile karşılaşacak; son Super Bowl şampiyonu Philadelphia Eagles, 11 Ekim'de Jacksonville Jaguars ile karşı karşıya gelecek ve Jaguars, bir hafta sonra 18 Ekim'de Wembley'de Houston Texans'a karşı yeniden sahaya çıkacak. Londra'nın NFL takvimi için yine dopdolu bir yıl olacak; üç eşleşmenin de play-off yarışı ve hikâye akışı açısından gerçek bir ağırlığı bulunuyor.

GOAL, tam fikstürden biletlerin nerede satıldığına, güncel fiyat aralığından her maç için en ucuz giriş yolunun nasıl bulunacağına kadar seyahatinizi planlamak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

NFL Londra Oyunları 2026 ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 4 Ekim Paz, 14.30 Indianapolis Colts - Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra Biletler 11 Ekim Paz, 14.30 Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra Biletler 18 Ekim Paz, 14.30 Houston Texans - Jacksonville Jaguars Wembley Stadyumu, Londra Biletler

NFL Londra Oyunları 2026 biletleri nereden alınır?

Üç maçın da biletleri ilk olarak resmî kanallar üzerinden satışa sunuluyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki iki karşılaşmanın, yani Colts - Commanders ve Eagles - Jaguars maçlarının biletleri, satın alma için ücretsiz bir NFL Ticketmaster hesabı gerektiren, NFL'in Ticketmaster altyapılı kendi sitesi üzerinden satılıyor. Texans ile Jaguars arasındaki Wembley karşılaşması ise ayrı olarak Jaguars tarafından kendi bilet platformu üzerinden yönetiliyor; genel satış herkese açılmadan önce, geçmişte Wembley'den bilet alanlar için öncelikli bir pencere bulunuyor. Gişe fiyatından bilet almanın yolu bu resmî kanallardan geçiyor ve yazının kaleme alındığı sırada Colts - Commanders maçı için genel satış biletleri resmî sitede hâlâ mevcuttu.

Bir maç ya da oturma kategorisi resmî olarak tükendiğinde, alıcıların genelde yöneldiği bir sonraki yer ikincil pazar oluyor. StubHub, genel satışta talep nedeniyle duraklatılmış kategorilerin de bulunduğu Eagles maçı dâhil olmak üzere üç maçın tamamı için ilanlar barındırıyor. Buradan bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

Fiyatlar gişe değerini değil talebi yansıtır: yeniden satış biletleri, artık ihtiyaç duymadıkları koltukları satan taraftarlar ve aracılar tarafından listelenir; bu nedenle fiyatlar talebe göre değişir ve özellikle Eagles karşılaşmasında, genellikle resmî toplam fiyatın üzerindedir.

Satın alımlar StubHub'ın FanProtect garantisi kapsamındadır; bu da biletlerin geçerli olduğunun kontrol edildiği ve bir maç iptal edilip yeniden planlanmadığı takdirde alıcılara para iadesi yapıldığı anlamına gelir.

Ayrı NFL ya da Jaguars bilet hesapları açma gereğini ortadan kaldırdığı için, Birleşik Krallık dışından seyahat eden taraftarlar açısından ödeme süreci daha basit olabilir.

Resmî stok tükendikten sonra garanti erişim isteyenler ya da Tottenham ve Wembley için iki ayrı bilet sisteminde işlem yapmak istemeyen taraftarlar için ikincil pazar, ilk tercih değil ama pratik bir alternatif konumunda.

NFL Londra Oyunları 2026 biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları maça, koltuk kategorisine ve maça ne kadar yakın zamanda satın alındığına göre değişiyor:

En ucuz resmî koltuklar: Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki en düşük fiyatlı kategori, hem Colts - Commanders hem de Eagles - Jaguars maçları için 79,13 sterlin olarak fiyatlandırıldı; aynı kategoride indirimli çocuk bileti ise 39,89 sterlin.

En pahalı resmî koltuklar: en üst kategori biletleri, Colts - Commanders için 245,65 sterlin, talebin daha yüksek olduğu Eagles - Jaguars karşılaşması için ise 280,65 sterlin olarak belirlendi; bu da Londra'ya gelen son Super Bowl şampiyonunun yarattığı ekstra ilgiyi yansıtıyor.

Wembley yeniden satış aralığı: Texans - Jaguars maçının Jaguars tarafından ayrı satılması nedeniyle, açık pazardaki yeniden satış fiyatları şu anda kısıtlı görüşlü koltuklar için yaklaşık 85 sterlinden başlıyor ve premium ile alt tribün bölgelerinde dört haneli rakamların oldukça üzerine çıkıyor.

Ön satış ve genel satış detayları stadyuma göre farklılık gösteriyor:

Tottenham genel satış: 7 Temmuz 2026 Salı günü öğlen itibarıyla genel satışa çıktı ve gösterilen fiyatlar tüm ücretler dâhil toplam rakamlar olarak sunuldu.

Wembley öncelik penceresi: ABD'deki Jaguars sezonluk bilet sahipleri de dâhil olmak üzere geçmişte Wembley'den bilet alanlar, biletler genel satışa çıkmadan önce 15 Mayıs 2026 Cuma ile 21 Mayıs 2026 Perşembe tarihleri arasında işlem başına en fazla sekiz bilet olmak üzere özel bir satın alma penceresine sahipti.

NFL Londra Oyunları hakkında bilmeniz gereken her şey

NFL, organizasyonun uluslararası serisinin Wembley Stadyumu'nda başladığı 2007 yılından bu yana her yıl Londra'da normal sezon maçları düzenliyor. Bu süreçte başkent; Tom Brady ve Drew Brees'ten Aaron Rodgers'a kadar ligin en büyük yıldızlarından bazılarını ağırladı ve bu karşılaşmalar, Birleşik Krallık spor takviminin sabit ve son derece popüler bir parçası hâline geldi. Londra, 2026'da Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madrid ve Münih'teki maçları da içeren büyüyen uluslararası programın bir durağı konumunda; NFL artık tek bir sezonda ABD dışında rekor sayıda, dokuz maç düzenliyor.

Bu yılki Londra programı ekstra önem taşıyor. Philadelphia Eagles, son Super Bowl şampiyonu olarak Tottenham'a gelip Jacksonville Jaguars ile karşılaşacak; Jaguars ise ay içindeki ikinci Londra maçında, bir hafta sonra Wembley'de bu kez ev sahibi takım olarak Houston Texans'la oynayacak. Jaguars, son on yılda ligin Londra'yı en sık ziyaret eden takımı hâline geldi; Colts ile Commanders ise düzenli olarak yakın ve çekişmeli maçlar çıkaran bir AFC South ve NFC East eşleşmesi sunuyor. NFL ayrıca 2026 için, uluslararası maçlarının tamamında ilk kez tüm ücretler dâhil fiyatlandırma sistemini devreye aldı; yani ödeme ekranında görülen bilet fiyatı, ödediğiniz fiyat oluyor ve son adımda ek ücret eklenmiyor.

Tottenham Hotspur Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur Stadyumu, 2019'da ABD dışında NFL maçlarına ev sahipliği yapmak için özel olarak inşa edilen dünyanın ilk stadyumu olarak açıldı. En dikkat çekici özelliği, tamamen geri çekilebilir doğal çim zemini. Üç parçaya ayrılan bu zemin, yaklaşık 25 dakikada stadyumun dev Güney Tribünü'nün altına kayarak yerini alttaki özel sentetik gridiron sahasına bırakıyor; böylece mekân, Premier League futbolu ile NFL aksiyonu arasında, iki zeminden de ödün vermeden geçiş yapabiliyor.

62.850 kapasitesiyle stadyum, Londra'nın en büyük kulüp stadı konumunda ve dik, sahaya yakın açılı tribünleri, taraftarları benzer modern tesislerin neredeyse tamamından daha fazla oyunun içine çekmek üzere tasarlandı. Sadece Güney Tribünü bile tek kademede yaklaşık 17.500 taraftarı ağırlıyor; bu, Birleşik Krallık'taki türünün en büyüğü ve hem konuk NFL takımlarından hem de taraftarlardan övgü alan bir atmosfer yaratıyor. Stadyumun NFL seyirci rekoru, Jacksonville Jaguars'ın Ekim 2023'te burada Buffalo Bills ile karşılaştığı maçta belirlenen 61.273 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Stadyuma ulaşım oldukça kolay; White Hart Lane, Tottenham Hale ve Northumberland Park istasyonlarının tamamı maç günlerinde stadyuma hizmet veriyor. Oturma düzeni, uygun fiyatlı üst tribün kategorilerinden premium alt tribün ve ağırlama alanlarına kadar uzanıyor; böylece her bütçeden taraftara maçı yerinde yaşama imkânı sunuluyor. Bu yılki üç Londra maçının ikisinin burada oynanacak olması ve Eagles'ın Super Bowl şampiyonu kimliğinin talebi daha da artırma ihtimali nedeniyle GOAL, fırsatı kaçırmamak için StubHub'da bilet durumunu şimdiden kontrol etmenizi öneriyor.