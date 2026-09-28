NFL International 2026 biletleri nasıl alınır: Fikstür duyuruları, şehir rehberi, ön satış bilgileri, takımlar ve daha fazlası

Rekorların kırıldığı 2026 NFL International Series yedi ülkede tüm hızıyla sürerken, yaz aylarındaki genel satışların ardından taraftarlar koltuk kapabilmek için adeta yarışıyor.

Tarihi bir genişlemeyle lig, Amerika Birleşik Devletleri dışında rekor düzeyde dokuz normal sezon maçı oynayacak ve dört kıtada yedi ülkeye gidecek.

Avustralya'da ilk kez oynanacak normal sezon maçından Paris'teki merakla beklenen ilk karşılaşmaya kadar, 2026 yılı ligin küresel erişimi açısından bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Aşağıda ev sahibi takımlar, statlar ve yoğun ilgi gören bu maçlar için koltukları nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şey yer alıyor.

NFL International biletlerini ayırtBilet al

2026 NFL International takvimi ve ev sahibi takımlar nedir?

Dokuz uluslararası karşılaşmanın tamamı, statlar ve başlama saatleri netleşti.

Melbourne ve Rio de Janeiro'daki maçlar tamamlandı, odak şimdi ekim ve kasım aylarındaki yüksek talep gören Avrupa ve Latin Amerika maçlarına kaymış durumda:

Tarih ve başlama saati Eşleşme (Deplasman - Ev sahibi) Stadyum ve konum Biletler 10 Eylül Perşembe (10:35 AEST) San Francisco 49ers - Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Avustralya 27 Eylül Pazar (17:25 BRT) Baltimore Ravens - Dallas Cowboys Maracanã Stadium Rio de Janeiro, Brezilya 4 Ekim Pazar (14:30 BST) Indianapolis Colts - Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet al 11 Ekim Pazar (14:30 BST) Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet al 18 Ekim Pazar (14:30 BST) Houston Texans - Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet al 25 Ekim Pazar (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints Stade de France Paris, Fransa Bilet al 8 Kasım Pazar (15:30 CET) Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadium Madrid, İspanya Bilet al 15 Kasım Pazar (15:30 CET) New England Patriots - Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Münih, Almanya Bilet al 22 Kasım Pazar (19:20 CST) Minnesota Vikings - San Francisco 49ers Estadio Banorte Mexico City, Meksika Bilet al

NFL International biletleri ne kadar?

Tüm birincil biletler ve Birleşik Krallık/Avrupa'daki resmî ikincil satışlar, her şey dahil fiyatlandırma sistemiyle yürütülüyor; yani listelenen fiyatlara tüm rezervasyon ve hizmet ücretleri baştan dahil ediliyor.

Fiyatlar, resmî yüz değerli birincil satışlar ile dinamik yeniden satış platformlarındaki ilanlar arasında değişiklik gösteriyor:

Üst kat / kale arkası bölümleri: 70 $ - 130 $ (60 £ - 105 £ / 65 € - 115 €)

70 $ - 130 $ (60 £ - 105 £ / 65 € - 115 €) Orta kat / köşe bölümleri: 140 $ - 220 $ (115 £ - 180 £ / 125 € - 200 €)

140 $ - 220 $ (115 £ - 180 £ / 125 € - 200 €) Alt kat / kenar çizgisi bölümleri : 230 $ - 410 $ (190 £ - 340 £ / 210 € - 375 €)

: 230 $ - 410 $ (190 £ - 340 £ / 210 € - 375 €) VIP ve hospitality paketleri: 500 $ - 2.200 $+ (420 £ - 1.800 £+ / 450 € - 2.000 €+)

NFL International biletleri nasıl alınır?

Dolandırıcılık riski olmadan son anda doğrulanmış koltukları almak için şu dört yolu kullanın:

Resmî birincil satıcılar : Stat gişeleri, maç başlangıcından 7 ila 10 gün önce birincil portallar üzerinden (Ticketmaster UK/DE/ES/FR ve Jaguars UK portalı) iade edilen prodüksiyon bloklarını, sponsor kontenjanlarını ve deplasman takımı bloklarını düzenli olarak yüz değerinden (79 £-190 £ / 80 €-195 €) satışa çıkarır. Bu satışlar genellikle çarşamba ve perşembe sabahları olur.

: Stat gişeleri, maç başlangıcından 7 ila 10 gün önce birincil portallar üzerinden (Ticketmaster UK/DE/ES/FR ve Jaguars UK portalı) iade edilen prodüksiyon bloklarını, sponsor kontenjanlarını ve deplasman takımı bloklarını düzenli olarak yüz değerinden (79 £-190 £ / 80 €-195 €) satışa çıkarır. Bu satışlar genellikle çarşamba ve perşembe sabahları olur. Ticketmaster Verified Resale : Doğrudan taraftarlar tarafından listelenen koltukları Ticketmaster Verified Resale üzerinden (Tottenham, Paris, Madrid ve Münih için) veya Jaguars Ticket Exchange üzerinden (Wembley için) satın alın. Bu sistem satıcının barkodunu geçersiz kılar ve yepyeni bir dijital mobil bileti doğrudan stat uygulamanıza tanımlar.

: Doğrudan taraftarlar tarafından listelenen koltukları Ticketmaster Verified Resale üzerinden (Tottenham, Paris, Madrid ve Münih için) veya Jaguars Ticket Exchange üzerinden (Wembley için) satın alın. Bu sistem satıcının barkodunu geçersiz kılar ve yepyeni bir dijital mobil bileti doğrudan stat uygulamanıza tanımlar. İkincil pazar yerleri: Son dakika koltuklarında en yüksek hacim için ikincil değişim platformlarından yararlanın; tekli biletleri hedefleyin ya da satıcıların envanteri eritmek için fiyatları sert şekilde düşürdüğü, başlama vuruşundan 24 ila 48 saat önceyi bekleyin ve anında mobil transfer garantili ilanları seçin. Satın aldığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Son dakika koltuklarında en yüksek hacim için ikincil değişim platformlarından yararlanın; tekli biletleri hedefleyin ya da satıcıların envanteri eritmek için fiyatları sert şekilde düşürdüğü, başlama vuruşundan 24 ila 48 saat önceyi bekleyin ve anında mobil transfer garantili ilanları seçin. Satın aldığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin. Resmî VIP ve hospitality: On Location (NFL'in resmî küresel ortağı) veya Spurs VIP ve Wembley Club gibi stat portalları üzerinden 450 £ / 450 €+ başlangıç fiyatlarıyla, genel satış kuyruklarını tamamen atlayıp maç gününe kadar kalan alt kat koltukları, lounge erişimi ve maç öncesi yemek paketlerini ayırtın.

2026 NFL International'dan ne beklenmeli?

Jacksonville Jaguars, tek bir sezonda Amerika Birleşik Devletleri dışında iki iç saha maçı oynayan ilk NFL takımı olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Bu adım, yerel evi EverBank Stadium'un 1,4 milyar dolarlık dev bir yenilemeden geçmesi ve bunun Florida'daki kapasiteyi geçici olarak yaklaşık 42.000 ile sınırlandıracak olması nedeniyle atılıyor.

Bunu telafi etmek için Jaguars, ekim ayında bir "Londra ikameti" gerçekleştirecek ve Birleşik Krallık'ta üst üste haftalarda oynayacak. Maçlardan biri tarihi Wembley Stadium'da planlanırken, ikincisi son teknoloji Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak. Londra'da onlara, 2016'dan bu yana ilk kez başkente dönerek Tottenham'da kendi belirlenmiş iç saha maçına ev sahipliği yapacak Washington Commanders da katılacak.

2026 sezonu, lig tarihinin coğrafi açıdan en önemli iki kilometre taşından bazılarına sahne olacak. Los Angeles Rams, Avustralya'daki 100.000 kapasiteli Melbourne Cricket Ground'da (MCG) San Francisco 49ers'ı ağırlayacak. Bu NFC West rekabetinin, normal sezon NFL maçının Güney Yarımküre'ye ilk kez ayak basmasına sahne olacak dikkat çekici bir 1. hafta açılışı olması bekleniyor.

Bu arada New Orleans Saints, Fransa'ya açılımın öncülüğünü yapacak. "Who Dat" ülkesi, ülkenin ilk normal sezon maçı için Paris'teki Stade de France'ı dolduracak. Lig yetkilileri, Fransa'daki 14 milyon taraftarın ve Flag Football'un hızlı büyümesinin, Paris'i bu genişleme döngüsünde öncelik haline getirdiğini belirtti.

NFL International biletleri için ön satış ne zaman?

Öncelikli Erişim depozitoları, Team Member ön satışları, Registered Fan ön satışları ve temmuz ayındaki genel halka açık satışlar dahil olmak üzere ilk birincil satış pencereleri kapandı.

Maç başlangıcına yakın dönemde bilet alacak taraftarlar için "ön satış eşdeğeri", Geç Prodüksiyon Satışları ve Taraftardan Taraftara Yeniden Satış Yayınlarından oluşuyor: