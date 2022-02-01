NFL'in efsane ismi Tom Brady'nin emekliliği, futbol dünyasında da yankı buldu

NFL ikonu Tom Brady'nin emekliliğini açıklamasının ardından futbol dünyası efsaneye veda etti.

Brady, Amerikan Futbolu tarihinin en başarılı oyun kurucularından biridir ve New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers ile birçok ödül kazanmıştır.

Şimdi, NFL'nin zirvesindeki 22 sezonun ardından, Buccaneers'ın 2022'deki play-off çıkışının ardından kaskını asıyor.

Brady ne söyledi?

Brady sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Futbol sporunun her zaman bir 'hepsi bir arada' paketi olduğuna inandım. Eğer ortada %100 rekabet taahhüdü yoksa, başarılı olamazsınız ve başarı, oyunumuzda çok sevdiğim şeydir."

"22 yılda elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahada veya hayatta başarıya ulaşmanın kısayolları yok.

"Bunu yazmak benim için zor ama: Artık bu rekabetçi tavrı devam ettiremeyeceğim. NFL kariyerimi çok sevdim ve şimdi zamanımı ve enerjimi dikkatimi gerektiren diğer şeylere odaklama zamanı. .

"Geçen hafta çok düşündüm ve kendime zor sorular sordum. Ve başardıklarımızla gurur duyuyorum.

Şu anda oyun alanını yeni nesile kendini adamış ve kararlı sporculara bırakmam en iyisi."

Futbol dünyası, efsaneye veda etti

Yedi Super Bowl galibiyeti ve tutulan bir dizi rekorla Brady, NFL'deki en büyük oyun kuruculardan biri olarak emekliliğe ayrılıyor.

Kararın ardından futbol dünyasının eski ve yeni yıldızları, kulüpler bu büyük ismi selamladı.

The GREATEST to ever do it!!!!

Thank you @TomBrady for inspiring me and generations of sport People.

Ps: your 7th ring is mine 😉

👑👑👑👑👑👑👑 pic.twitter.com/HJBTsRYo5k — Didier Drogba (@didierdrogba) February 1, 2022

Happy retirement to the legend @TomBrady, congratulations on a fantastic career in the #NFL 🐐👏 https://t.co/Tep54u5wBR — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 1, 2022

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