NFL efsanesi Tom Brady, Premier League devi Chelsea'nin azınlık hissesini satın alarak İngiliz futboluna ses getiren bir dönüş yaptı. Yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady, Clearlake Capital'in sahiplik yapısına katıldı ve kısa süre önce Birmingham City'den ayrılmasının ardından danışmanlık görevinde bulunacak.

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NFL efsanesi Premier League'e yatırım yaptı

Brady, Chelsea'nin azınlık hissesini satın aldı. NFL efsanesi, Premier League kulübünü hâlihazırda kontrol eden Clearlake Capital'in sahiplik yapısına katıldı. ESPN'e göre Brady'nin Clearlake'e operasyonel danışmanlık yapması bekleniyor.

Ancak eski oyun kurucunun Stamford Bridge'de oy hakkı olmayacak. Brady'nin ortaklık grubunda yer alan savunma avukatı Alex Spiro, anlaşmanın son ayrıntılarının müzakere edilmesine yardımcı oldu.

Brady, Birmingham City'den Stamford Bridge'e geçiyor

Bu ses getiren yatırım, Brady'nin Birmingham City'deki görevinden ayrılmasından yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti. Amerikalı isim, İngiltere'nin ikinci ligindeki kulüpte sahip olduğu %3,3'lük hisseden bu ayın başlarında vazgeçti.

Brady, St Andrew's'taki döneminde Knighthead Capital Management ile yaptığı ortaklık aracılığıyla danışma kurulunda görev aldı. Bu sahiplik grubunun başında, Brady'nin yakın arkadaşı ve iş ortağı Tom Wagner bulunuyor. Brady şimdi odağını yeniden İngiliz futbolunun en üst ligine çevirdi. Üst düzey spordaki geniş deneyiminden Londra'daki yeni danışmanlık görevinde yararlanması bekleniyor.

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Clearlake Capital, Chelsea üzerindeki gücünü pekiştiriyor

Brady, Chelsea yönetiminde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde kulübe katılıyor. Todd Boehly ve kulübün diğer ortaklarından Mark Walter, hisselerini eylül ayında satarak kulübün tam kontrolünü Clearlake Capital'e bıraktı.

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Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano'nun yönettiği özel sermaye şirketi, daha önce %61,5'lik hisseye sahipti. Boehly ve Walter'ın her birinin payı %12,83'tü. İsviçreli hayırsever Hansjorg Wyss ise mevcut gruptaki eşit düzeydeki ortaklığını sürdürüyor.

İlk konsorsiyum, Roman Abramovich'in ayrılmasının ardından Chelsea'yi 2022'de 2,5 milyar sterline satın almış ve 1,75 milyar sterlinlik ek yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Son haberlere göre Boehly ve Walter, hisselerini birlikte satarak 950 milyon sterlin aldı. Bu rakam, borçlar dâhil kulübün değerini 5 milyar sterlin gibi dikkat çekici bir seviyeye taşıyor.

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Geniş bir küresel spor yatırımları portföyü oluşturuyor

Brady, Clearlake ile birlikte kulübün ticari ve sportif geleceğine yönelik planlar hazırlanırken danışmanlık görevine başlayacak. Bu son girişim, spor kulüplerindeki sahiplik paylarını artırma yönündeki hamlelerinin devamı niteliğinde. NFL kulüp sahipleri, 2024'te Brady'nin Las Vegas Raiders'ın %5'lik azınlık hissesini satın almasını oy birliğiyle onaylamıştı.

Brady, Chelsea'deki günlük kararlara yön vermeyecek olsa da sahiplik grubu için değerli bir isim olmayı sürdürüyor. Şimdi gözler, operasyonel tavsiyelerinin kulübün uzun vadeli stratejisini nasıl şekillendireceğinde olacak.