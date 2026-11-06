Bernardo Silva'nın bir aydan kısa bir süre içinde hesaplarda yer almayan bir oyuncudan Real Madrid'in bu dönemdeki en önemli silahlarından birine dönüşeceğini kimse beklemiyordu, ancak Portekizli yıldız dengeleri dikkat çekici bir şekilde değiştirdi ve takım içindeki yerini yeniden kazanarak teknik direktör Jose Mourinho'nun hesaplarında vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Bernardo Silva bu sezonki en dikkat çekici çıkışlarından birini yaşıyor; kenarda kalan bir oyuncudan temel bir dayanak noktasına dönüştü ve teknik heyet onu büyük maçlarda takımın beyni olarak görmeye başladı; sanki Valdebebas'ta küllerinden yeniden doğan bir Anka kuşu gibi.

Daha bir ay önce, oyuncunun durumu pek çok soru işareti doğuruyordu; zira 30 gün boyunca yalnızca 15 dakika sahada kalmıştı ki bu rakam, Mourinho'nun hesaplarındaki gerilemesinin boyutunu yansıtıyordu. Ancak tablo tamamen değişti ve Portekizli, en çok sahada yer alan ve etkili olan oyunculardan biri haline geldi.

Bunun kanıtı ise üst üste dört maçta ilk on birde yer alması; aynı zamanda Mourinho'nun oyuncular arasında rotasyon politikasına daha fazla başvurmasıyla birlikte, bu durum onun yeteneklerine duyulan artan güveni ve seviyesindeki belirgin iyileşmeyi yansıtıyor.

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Leipzig gecesi: Dönüm noktası

Leipzig karşılaşması, Bernardo Silva'nın bu sezonki kariyerinde gerçek dönüm noktası oldu; ceza sahası içinde seken bir toptan yaptığı vuruşla skoru açtı ve doksan dakika boyunca özel bir performans sergileyerek, bir süredir devam eden istikrarsızlığın ardından takımın havasına yeniden huzur getiren büyük galibiyetin en önemli nedenlerinden biri oldu.

O geceden itibaren tablo tamamen değişti; Portekizli oyuncunun orta sahada bulunmasıyla Real Madrid daha fazla kontrol ve denge kazandı ve takım kendi ritmini daha iyi dayatabilir hale geldi.

"As", teknik heyetin aradığı çözümü bulduğu hissine kapıldığına işaret ediyor; bu da Mourinho'yu El Clasico, Santander ve AEK Atina maçlarında ona ilk on birde güvenmeye devam etmeye yöneltti.

Bernardo, teknik heyetin onu yormaktan kaçınma gayreti çerçevesinde üç maçın tamamını oynamamış olsa da, takımın kadrosundaki temel direklerden biri olmayı sürdürdü.

Barcelona karşısındaki maçta Camp Nou'da sahaya çıkması, Mourinho'nun bu sezonki en önemli teknik kazanımlarından biriydi; zira Real Madrid'in yalnızca galibiyetler almakla yetinmediğini, aynı zamanda baskısını dayatma ve oyunun gidişatına hükmetme kapasitesine de sahip olduğunu kanıtladı.

%96,4: Anka kuşunun dönüşünü doğrulayan rakamlar

Bernardo Silva, kulübün iyi olarak nitelendirdiği bir performans sergilediği AEK Atina karşılaşmasında önemini vurgulamayı sürdürdü ve pek çok teknik ve istatistiksel alanda belirgin izler bıraktı.

Oyuncu, pozisyon üretme açısından takım arkadaşları arasında ikinci sırada yer aldı, hücum üçlüsünün son bölgesindeki başarılı paslarda listenin başında geldi; ayrıca başarılı çalımlarda ikinci sıraya yerleşti ve top kapma konusunda takımın önüne geçti.

İş bununla da sınırlı kalmadı; takım içinde beklenen goller (xG) listesinde yalnızca Kylian Mbappe'nin arkasında ikinci sırada gelerek, oyun kurma ve topu geri kazanmadaki rollerinin yanı sıra hücumda da etkili olma kapasitesini doğruladı.

Ancak en dikkat çekici rakam, başarılı pas yüzdesinin %96,4'e ulaşması oldu; bu, orta saha ve hücum oyuncuları arasındaki en yüksek oran olup, onun büyük isabetini ve takıma huzur ile maçın ritmini kontrol etme kapasitesi verme yeteneğini yansıtan bir istatistik.

Mourinho aradığını buldu: Beklenen rekabet

Rakamların ve teknik veriminin ötesinde, Bernardo Silva'nın kişiliği de kayda değer bir gelişim gösterdi; soyunma odasında daha etkili hale geldi ve takım arkadaşları arasında sesinin önemi arttı, böylece yeşil sahanın sınırlarını aşan liderlik rolü edindi.

Oyuncu, takımın itici gücü konumuna geldi ve Mourinho'nun; Valverde'yi sağ bek mevkiinde, Arda Güler'i kanatta ve Bernardo Silva'yı orta sahanın kalbinde barındıran ilk on biri konusunda daha net bir tasavvura ulaşmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, ufukta Portekizli teknik direktörü bekleyen yeni bir çıkmaz beliriyor; bu da Vinicius Junior'ın dönüşünün nasıl ele alınacağı ve bunun ilk on birde doğurabileceği değişiklikler, özellikle de oyunculardan birinin hesapların dışında kalmaya mecbur kalacak olması; ki bunlar arasında Diomande de bulunuyor.

Ancak bu çıkmaz şu an için ertelenebilir, zira Bernardo Silva takım içindeki yerini kesinleştirdi ve birkaç hafta içinde yalnızca birkaç dakika sahaya çıkan bir oyuncudan vazgeçilmesi güç, temel bir unsura dönüştü.

Bu, kendini yeniden keşfeden ve Real Madrid'in sorunlarına önemli çözümlerden biri haline gelen bir oyuncunun olağanüstü dönüşüdür; Anka kuşunun gerçek anlamını somutlaştırarak küllerinden yeniden doğan Bernardo Silva.