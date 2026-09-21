Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının sert mücadelelere ve yüksek fiziksel tempoya dayanan rakiplerle karşılaştığında bariz zaayflar yaşadığı sonucuna vardı ve Fede Valverde, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Arda Güler'in bu tür maçlarla başa çıkma kapasitelerini geliştirmeleri ve büyük karşılaşmalarda rakipleri karşısında geri adım atmamaları gerektiğini vurguladı.

İspanyol "Defensa Central" sitesinin yayımladığı bir habere göre Mourinho, Real Madrid oyuncularının sert mücadelelerle başa çıkarken daha fazla güce ve zekâya ihtiyaç duyduklarını, bunun yanı sıra hakemle iletişimlerini de geliştirmeleri gerektiğini gördü. Bu değerlendirme, tartışmalı hakem kararlarına ve beklentilerin altında kalan bir performansa sahne olan derbi maçından çıkardığı gözlemlerin ardından geldi.

Portekizli teknik direktör, basın toplantısında hakem tartışmasının göz ardı edilemeyeceğine işaret etmiş, ancak aynı zamanda bunun Real Madrid'in performansında ortaya çıkan sorunları gizlemediğini vurgulamıştı.

Değerlendirmesine göre, bazı oyuncularda maçın tüm dakikaları boyunca fiziksel sağlamlık ve zihinsel konsantrasyon gerektiren müsabakalarla başa çıkma konusunda çeşitli zorluklar görüldü.

Mourinho, gereken gücün yalnızca fiziksel yönle sınırlı olmadığını, aynı zamanda oyuncuların saha içindeki durumları yönetme biçimini de kapsadığını düşünüyor.

Valverde'yi, Kang-in Lee'nin darbesine maruz kaldıktan sonra sahada kalmadığı için eleştirdi ve Atletico Madrid oyuncusunun benzer bir durumu farklı bir şekilde değerlendireceğini, hatta daha sert bir hakem kararı almak için acısını abartarak gösterebileceğini değerlendirdi.

Portekizli teknik direktör bu olayı, maçta yaşanan bir başka olayla ilişkilendirdi: Cuti Romero'nun Jude Bellingham'ın dizine basmasının ardından kırmızı karttan kurtulması.

Arjantinli defans oyuncusu, acıdan bağırarak sahada kaldı. Mourinho'nun görüşüne göre bu sahne, aldığı karttan daha ağır bir cezadan kaçınmayı amaçlıyordu; özellikle de hakem karşısındaki durumunun zorlaştığı görüldükten sonra.

Güler, Mbappe ve Vinicius mercek altında

Mourinho, Arda Güler'in birebir mücadelelerdeki varlığını geliştirmesi gerektiğine inanıyor; zira ona göre oyuncu, rakiplerin müdahaleleri karşısında zayıf kaldı.

Rakip oyuncular, büyük bir yeteneğe sahip olduğunu fark ederek daha ilk dakikalardan itibaren onu hedef almaya başladılar; buna karşılık maç daha sert ve mücadeleci bir hâl aldığında Güler bazı eksiklikler yaşadı.

Teknik direktör ayrıca, maç boyunca Mbappe ve Vinicius'un hareketlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi; özellikle iki oyuncu baskıdan geri çekildiğinde ya da savunma görevlerine etkin biçimde katılmadan yalnızca oyunun akışını izlemekle yetindiğinde.

Mourinho, Vinicius'a öfkeli göründü ve geriye dönüp savunma çalışmasına yardım etmesini isteyerek ona bağırdı; ardından 53. dakikada onu oyundan aldı.

Mourinho, bu gözlemlerin yalnızca tek bir maçla bağlantılı olduğunu düşünmüyor; zira Valencia, Getafe ve Osasuna gibi takımlar karşısında bu tür karşılaşmaların tekrar edeceğini öngörüyor. Nitekim önceki maçlar, rakip yüksek bir fiziksel tempo dayatıp müsabakayı bir mücadele ve alan savaşına dönüştürdüğünde Real Madrid'in bir dizi oyuncusunun zorluklar yaşadığını kanıtladı.

Bu nedenle Mourinho, bu sorunları sezon boyunca güçlü rakipler karşısında tekrar etmeden önce en kısa sürede çözmeye çalışıyor.