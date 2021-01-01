Neymar'ın sözleri Avrupa transfer piyasasını canlandırdı: " Cristiano Ronaldo ile oynamak istiyorum"

Kulübü ile sözleşme uzatan Neymar, Cristiano Ronaldo hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile geçirdiği son sezon, transfer piyasasının hareketlenmesine neden olacak gibi. Portekizli, bu sezon kulübüne kupa kazandıramadı. Çıkan haberler de, iki tarafın bu birliktelikten memnun olmadığı yönünde...

Avrupa'nın başka bir noktasında ise mutlu bir hikaye var. Neymar, PSG ile olan sözleşmesini geçtiğimiz hafta uzatarak çıkacak transfer dedikodularının önüne geçti. Fakat son yaptığı açıklamayla da başka bir dedikodunun çıkmasına neden oldu.

Neymar ne dedi?

GQ Fransa dergisine konuşan Neymar şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo ile yan yana oynamak istiyorum. Messi ve Kylian Mbappe gibi harika oyuncularla oynadım ancak henüz Cristiano Ronaldo ile oynamadım."

"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Bu her zaman en büyük hayalim olmuştur. Fakat PSG ile de her şeyi kazanmak istiyorum."

"Şimdi neredeyse 30 yaşındayım ve kişisel düzeyde iyi bir kariyerim oldu."

Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir mi?

Avrupa kamuoyunda Neymar'ın açıklamalarının, Ronaldo'nun Juventus'tan PSG'ye gelmesi yolunda ilk adım olduğu iddia edildi.

Real Madrid'deki geçen dokuz büyülü yılı Juventus için sonlandıran Ronaldo, 2018'de siyah-beyazlı takıma imza attı. Portekizli yıldız, Serie A'da iki şampiyonluk kazandı. Fakat esas istenen Şampiyonlar Ligi zaferini getiremedi. Ayrıca Juventus'un dokuz yıl süre şampiyonluk serisi de bu sezon sona erdi.

Bütün bunların yanında, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama tehlikesi de güncelliğini koruyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Ronaldo'nun Torino'ya veda edeceği öne sürülüyor.

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, oyuncunun 2022'de sona erecek sözleşmesini tamamlayacağını savunsa da, yaklaşık 100 milyon euro bedelle İtalya'ya gelen Ronaldo için PSG ve eski kulübü Real Madrid kapıda bekliyor.

Neymar'ın PSG günleri

Neymar, Brezilya'da Santos formasıyla başlayan kariyerinde 24 büyük kupa kazandı.

29 yaşındaki oyuncu, Barca'da iki La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra 2017'de 222 milyon euro'luk dünya rekoru ile Paris'in yolunu tuttu.

Neymar, Fransa'da birçok yerel kupa kazansa da Şampiyonlar Ligi zaferinden uzak kaldı. Geçen sezon finalde hüzün yaşayan Fransız ekibi, bu sezon da yarı finalde Manchester City'e diş geçiremedi.