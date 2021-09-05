Neymar’ın PSG’ye maliyeti maç başına 4 milyon euro!

Brezilyalı yıldızın PSG ile 2017’de imzaladığı kontratın detayları ortaya çıktı.

Neymar’ı kadrosuna katmak için Barcelona’ya 222 milyon euro bonservis ödeyen Paris Saint-Germain, tüm zamanların transfer rekorunu hala elinde tutuyor.

Ancak bu dudak uçuklatan miktar bile Neymar’ın gerçek maliyetinin sadece bir kısmını oluşturuyor.

Buzdağının görünmeyen kısmı

İspanyol El Mundo gazetesi, Neymar’ın PSG ile devam eden sözleşmesinde yer alan detaylara ulaştı. Habere göre; Fransız kulübü ile 3 Ağustos 2017’de sözleşme imzalayan Neymar, beş yıl boyunca yılda 43,3 milyon euro kazanıyor.

Üstelik Brezilyalı yıldız beş yılın ardından opsiyonunu kullanıp PSG’de bir yıl daha kalmaya karar verirse, maaşı 50,5 milyon euro’ya yükselecek.

Maaş ile bonservis toplandığında Neymar’ın PSG’ye gerçek maliyeti 489 milyon euro’ya ulaşıyor.

Parasının hakkını verdi mi?

PSG’nin bu yatırımın karşılığını alıp alamadığı ise tartışma konusu. Çok sık maç kaçıran Neymar, şu ana kadar PSG’de geçirdiği dört sezonda toplam 117 maça çıktı. Bu da Neymar’ın oynadığı her maç için PSG’ye şu ana dek 4 milyon euro’ya mal olduğu anlamına geliyor.

Neymar’ın devamlılık problemi Ligue 1 özelinde daha fazla göze çarpıyor. Brezilyalı golcü, transferinden bu yana PSG’nin Ligue 1’de çıktığı 156 maçın sadece 71’inde forma giydi. Yani Ligue 1’deki maçların yalnızca %45’inde sahadaydı.

Öte yandan Neymar-Mbappe ikilisinin PSG’yi Avrupa’da bir adım ileri taşıdığını söylemek mümkün. İki yıldızı kadroda buluşturana dek Şampiyonlar Ligi’nde üst üste altı sezon çeyrek finalin ötesini göremeyen PSG, 2019/20 sezonunda Devler Ligi’nde final oynadı. Geçen sezon ise yarı finale yükseldi.

Neymar, PSG adına çıktığı 117 maçta 87 gol ve 52 asist ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde ise 29 maçta 20 gol ve 12 asist üretti.

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