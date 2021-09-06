Neymar'ın PSG'deki kontratındaki gizli maddeler ortaya çıktı: Kibarlık bonusu çılgınca!

Futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen oyuncusu olan Neymar'ın kontratındaki gizli maddeler ortaya çıktı.

PSG'nin Barcelona'ya ödediği 222 milyon euro'luk serbest kalma bedeli sonrasında 2017 yazında futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak Ligue 1 yolunu tutan Neymar'ın bu transferinin yankıları yıllar sonra bile devam ederken, İspanyol basınından Mundo Deportivo Brezilyalı yıldızın kontratındaki bazı özel ve gizli maddeleri açıkladı.

Neymar'ın kontratında PSG forması giydiği dönem boyunca kibar, dakik, arkadaş canlısı ve taraftarla sıcak ilişkiler kurduğu her ay 541.680 euro kazanacağı yönünde bir madde olduğu ortaya çıktı. PSG'nin bu maddeyi etik bir bonus olarak adlandırdığı belirtilirken, bu davranışlar Neymar'a yılda 6.5 milyon euro kazandırıyor.

Olumsuz konuşamıyor

İmza attığı bu sözleşme gereği her maç öncesi ve maç sonrasında taraftarla selamlaşma ve teşekkür etme zorunluluğu bulunan Neymar'ın takımın taktiksel anlayışını eleştirme şansı da bulunmuyor. Kamuoyuna kulüp çalışanlarına yönelik olumsuz ifadeler kullanmaması gereken Neymar, takımıyla olan kontratını geçtiğimiz aylarda uzattı.

PSG formasıyla ligde 71 maça çıkan Neymar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 57 kez havalandırdı. Geride kalan dört sezonda üç Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Neymar, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi milli futbolcuların da formasını giydiği Lille'e kaptırmaya engel olamamıştı.

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