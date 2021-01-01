Neymar'ın babasından Pascal Dupraz'a yanıt: Oğlum gerçekten ağlamalı

Neymar'ın babası Neymar Santos Sr., Caen menajeri Pascal Dupraz'ın oğlunu hedef alan "ağlama" hareketine sitemli bir yanıt verdi.

Caen menajeri Pascal Dupraz ile Neymar'ın babası Neymar Santos Sr. arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Caen karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın babası oğluyla tartışma yaşayan Pascal Dupraz'ı hedef aldı.

Neymar yaklaşık 4 hafta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübü Barcelona'ya karşı sahada olamayacak.

Brezilyalı yıldız PSG'nin Caen'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak sahadan ayrılmış ve Instagram'da hayal kırıklığını dile getirerek, "Çok büyük üzüntü ve muazzam bir acı yaşıyorum ve durmadan ağlıyorum" demişti.

Caen menajeri ne söyledi?

Maçın ardından Caen menajeri Dupraz, Neymar'ın ağlamasına göndermede bulundu.

"Belki de Steeve Yago'nun pozisyonu için penaltı beklemeliydik. Bence bu bir penaltı. Ama ağlamayacağım bunu Neymar'a bırakacağım"

Neymar'ın babası Santos'un yanıtı

Neymar'ın babası Neymar Sr., Instagram hesabından Dupraz'a sitemli bir dille yanıt verdi.

"Oğlum gerçekten ağlamalı ama sizin düşündüğünüz nedenle değil, efendim. Sanırım ağlaması gerekiyor çünkü sporda sizin gibi antrenörler, özensiz ligler, önyargılı hakemler ve korkaklar var. Eve ağlaması gerekiyor... Ama o ağladıkça futbolun büyüsü sürecek ve daha sonra da daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıp kazanacak."

Neymar hangi maçları kaçıracak?

Neymar, Camp Nou'daki karşılaşmanın yanı sıra Nice, Monaco, Dijon ve Bordeaux'a karşı da Ligue 1 maçlarını kaçıracak gibi görünüyor.

PSG şu anda Ligue 1'de Lille ve Lyon'un hemen ardında 3. sırada yer alıyor.