Neymar'dan Kylian Mbappe'ye: O bizim altın çocuğumuz

Neymar takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken takımdaki geleceğiyle ilgili bazı sinyaller veriyor.

Neymar, Paris Saint-Germain'de hücum ortağı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti ve Fransız yıldızın sözleşme uzatabileceğine dair iddialara ağırlık kazandırdı.

Brezilyalı yıldız 2017 yılında Paris Saint-Germain'e katılsa da geleceğiyle ilgili çok fazla spekülasyon vardı.

Bu sezon Barcelona'ya döneceği iddia edilen Neymar, Fransa'nın başkenti rahat ve Mbappe ile mutlu görünüyor.

Neymar, Kylian Mbappe hakkında ne söyledi?

France Football'a konuşan Neymar, "Bana 'Fransız olmak' ile ilgili çok şey öğretti. Fransız zihniyetini açıkladı." diyor.

"Uyum sağlamış olmamı ona borçluyum ve bu nedenle burada olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Her şeyden önce karakterinden çok etkilendim. Kylian çok düşünceli, her zaman mutlu, kibar ve herkese karşı nazik. Çok güzel bir insan. Bu yüzden ilk andan itibaren çok iyi anlaştık."

"Sonrasında tabii ki onu antrenmanlarda izledim, hızını, top sürme repertuarını, zekasını ve gelişmeye devam etmek için alçakgönüllülüğünü gözlemleme fırsatım oldu. O anda kendi kendime dedim ki: "O bizim altın çocuğumuz!"

"Hız tek başına hiçbir şey ifade etmez. Doğru kullanmak için akıllı olmalısın ve Kylian öyle. O sadece çok zeki ve hızlı değil, aynı zamanda repertuarı geniş, yetenekli bir oyuncu."

Neymar'ın geleceği

29 yaşındaki oyuncunun eski takım arkadaşı Lionel Messi ile bir ara olmak için Barcelona'ya gideceği iddia edilmişti ancak Neymar, Paris'te mutlu gibi görünüyor.

Fabrizio Romano, "Neymar, PSG'de kalmak istiyor. Kulübün büyüdüğünü görüyor ve bu projeyi seviyor." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mücadele eden Paris Saint-Germain'in hedefi Devler Ligi'nde finale yükselmek.

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