Santos'un yıldızı Neymar, “Vinicius Junior kuralı”nı ihlal ettiği iddiasıyla Brezilya Spor Mahkemesi'ne sevk edildi ve altı maç men cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya. Brezilyalı oyuncu, Bahia ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Rodrigo Nestor'la yaşadığı öfkeli tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. Olay, ikili arasında sert bir söz düellosuna yol açtı.

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Neymar uzun süreli men cezasıyla karşı karşıya

Neymar, Brezilya Spor Mahkemesi'ne resmen şikâyet edildi ve ESPN'e göre altı maç men cezası alabilir. Santos'un yıldızı, geçen hafta sonu oynanan bir lig maçında 'Vinicius kuralını' ihlal etmekle suçlandı. Olay, takımının Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşandı.

34 yaşındaki futbolcu, orta saha oyuncusu Nestor ile tartışırken eliyle ağzını kapatmasının ardından kırmızı kart gördü. Bahia ise oyuncusuna yönelik sözlü taciz iddiasını kınayan sert bir açıklama yayımladı. Bunun üzerine Brezilyalı forvet yoğun biçimde mercek altına alındı.

Nestor saygısız davranışa tepki gösterdi

Bu tartışma, iki oyuncu arasında kamuoyu önünde sert bir atışmaya yol açtı. Nestor, son düdüğün ardından basına konuşurken yaşananlarla ilgili sözlerini sakınmadı.

Orta saha oyuncusu, "Bana söyledikleri hem bana hem de Bahia formasına karşı son derece saygısızcaydı" dedi.

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Ciddi sözlü taciz suçlaması, Neymar'ı ligdeki sezonunu ciddi biçimde sekteye uğratabilecek bir disiplin soruşturmasının odağına yerleştirdi.

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Neymar sözlü tacizde bulunduğunu reddediyor

Neymar, Bahia ve orta saha oyuncusunun kendisine yönelttiği suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ancak deneyimli hücum oyuncusu, hararetli tartışma sırasında ağzını kapatarak hata yaptığını kabul etti.

Brezilyalı millî futbolcu, Nestor'a doğrudan herhangi bir söz söylemediğini belirterek rakibine karşılık verdi. Bunun yerine, tatsız tartışmayı Bahia oyuncusunun başlattığını öne sürdü. Neymar, sahadaki atışmaları sırasında rakibinin "futboldaki en kirli numaralardan birine" başvurduğunu söyledi.

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Kritik duruşma çarşamba günü yapılacak

Santos'un forveti, ceza alıp almayacağının belirleneceği kritik duruşmaya çarşamba günü çıkacak. En ağır cezayı alması hâlinde Brezilya Şampiyonası'nın son bölümünün tamamını kaçıracak.

Neymar'ın yokluğu, sezonu güçlü biçimde tamamlamak isteyen Santos için önemli bir darbe olur. Ligde yalnızca altı maç kalırken kulüp şu anda sekizinci sırada. Geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan Santos, bu yıl çok daha güvenli bir konumda ve düşme hattının 12 puan üzerinde yer alıyor.