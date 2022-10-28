Neymar, temize çıktı! İspanyol mahkemesi, 2013'teki Barcelona transferi ile ilgili yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarını düşürdü

Neymar, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili olarak yolsuzluk suçlamalarından aklandı.

Neymar, 2013'te Barcelona'ya transfer oldu

Anlaşmayla ilgili iddialar dolandı

Barcelona'nın eski başkanları da mahkemede yer aldı

NE OLDU? Globo'ya göre, İspanyol Savcılığı Brezilyalı yıldıza yönelik yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarını düşürdü. Neymar, 2013 yılında Barcelona'ya transferiyle ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle potansiyel olarak iki yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Temmuz 2013'te Neymar için Santos'a sadece 17 milyon € (14,5 milyon £) ödedi. Ancak, Santos'ta geçirdiği süre boyunca Neymar'ın haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı yatırım grubu DIS, çok daha fazla paranın harcandığını iddia etti.

PSG'nin yıldızının yanı sıra ailesi ve eski Barcelona başkanları Sandro Rossell ve Josep Bartomeu da davada sanıktı ve hepsinin suçlamaların düştü.

NE SÖYLEDİ? Cuma günü Cumhuriyet Savcılığı "tüm sanıklara yönelik suçlamaların düşürüldüğünü" duyurdu.

NEYMAR' İÇİN SIRADA NE VAR? Bu davanın ardından kanat oyuncusu, 24 Kasım'da ilk grup maçında Sırbistan ile karşılaşan Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Artık tek odak noktası saha içi.