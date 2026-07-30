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NeymarGetty

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Neymar, takım arkadaşlarına küfrettikten sonra kariyerinin en tuhaf haftasını yaşıyor

Neymar
Santos FC
Santos FC - Chapecoense AF
Chapecoense AF
Serie A
Brezilya

Kısa sürede kavga ve onurlandırma

Brezilya'da tartışma alevlendiren çelişkili bir tabloda, Santos kulübü efsanesi Neymar'ı kulüp müzesine dikilen bir heykelle onurlandırdı. Bu, Neymar'ın Chapecoense maçının devre arasında takım arkadaşlarına öfkeyle patlayıp onlara hakaret etmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Neymar, yeni heykelin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak şu yorumu yaptı: "Bugün gerçekten çok şaşırdım, Santos tarafından onurlandırılmak ve bu köklü kulübün tarihinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur."

Bu onurlandırma, Brezilyalı "Globo Esporte" gazetesinin geçen pazar günü yaşananların şok edici perde arkasını ortaya çıkardığı bir dönemde geldi. Habere göre Neymar, takımın kendi attığı golle önde olmasına rağmen, maçın devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarına öfkeyle patladı.

Gazete, Neymar'ın takım arkadaşı Joao Ananias'a saldırdığını ve onun yeteneklerini sorguladığını, bunun da takımın performansına yansıyan yoğun bir gerginliğe yol açtığını belirtti. Öndeliğini koruyamayan takım, 10 dakika içinde iki gol yedi; bunlardan birini Ananias kendi kalesine yanlışlıkla attı.

Neymar ise davranışını şu sözlerle savundu: "Ben kaptanım ve konuşmaya hakkım var." Chapecoense karşısında alınan beraberlikten dolayı hayal kırıklığına uğradığını kabul eden Neymar, takım arkadaşı Gabriel Bontempo'ya hakaret ettiğini ise şu sözlerle reddetti: "O benim oğlum."

Brezilya Kupası
Santos FC crest
Santos FC
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Remo
REM
Brezilya Kupası
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Cruzeiro
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