Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, dün cumartesi günü Brezilya Ligi'nde takımı Santos'u Chapecoense karşısında heyecanlı bir 2-2'lik beraberlikle mağlubiyet tuzağından kurtardı. Ancak sahadaki bireysel performansı, devre arasında bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı sert tartışmanın ardından takımın istikrarını tehdit edebilecek bir iç krizin patlak vermesini engellemedi.

Brezilya'nın "Globo" ağının ortaya koyduğuna göre, eski Paris Saint-Germain oyuncusu, başta Gabriel Bontempo ve João Ananias olmak üzere bazı genç oyuncularla hararetli bir tartışmaya girdi. Kulübün, ikinci yarıda takımın performansını olumsuz etkilediğine ve soyunma odasındaki gerginlikleri körüklediğine inandığı bir olay yaşandı.

İki gol tartışmayı dindirmeye yetmedi

Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından döndükten sonraki ilk maçında Neymar (34), biri normal sürenin son dakikalarında penaltıdan olmak üzere iki gol kaydederek kahramanca bir performans sundu. Böylece, ilk yarıda öne geçtikten sonra durumun konuk takımın lehine dönmesinin ardından takımına beraberliği getirdi.

Ancak kulis arkasında yaşananlar, Brezilyalı yıldızın teknik kahramanlığını gölgede bıraktı. Brezilya basınındaki haberlere göre Neymar, Bontempo'ya "aşağılık" diyerek sert hakaretler yöneltti ve seviyesinin düştüğüne bir gönderme yaparak gelecek sezon Chapecoense'ye karşı ikinci ligde oynayacağını söyleyerek onu tehdit etti.

Yalanlama ve soruşturma

Brezilya Milli Takımı'nın tarihi golcüsüne yakın çevre bu suçlamalar karşısında tam bir sessizlik sürdürürken, Bontempo ve Ananias'ın ikisi de maçın iki yarısı arasında genel bir tartışma yaşandığını doğruladı; ancak medyada dolaşan iddia edilen hakaretleri kesin bir dille yalanladılar.

Krizin şiddetlenmesi ve takımın bütünlüğü üzerindeki olası etkisiyle birlikte Santos kulübü yönetimi, gerginliği kontrol altına almak ve önümüzdeki maçlar öncesinde takım içindeki uyumu yeniden sağlamak amacıyla, yaşananların gerçeğini ortaya koymak ve olayın tüm ayrıntılarını tam olarak aydınlatmak için acil bir iç soruşturma başlatmaya karar verdi.