Neymar, Santos'un borçlarını ödüyor ve Brezilya'nın iki yıldızını kadroya katmak için harekete geçiyor

Brezilyalı Neymar da Silva, borç krizini sona erdirmek ve kulübün transfer yasağı cezasını kaldırmak için devreye girmesinin ardından, formasında büyüdüğü kulübü Santos'ta adeta bir sportif direktör konumuna geldi. Ardından takımı iki ağır topla güçlendirmek için harekete geçti.

Santos, 2023 yazında Jean Lucas'ın transferiyle ilgili olarak Monaco lehine 2 milyon euro tutarındaki mali alacaklar davasında mahkûm edilmiş, Spor Tahkim Mahkemesi'nin Mayıs 2025'te kulübün itirazını reddetmesinin ardından 3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydettirmesi yasaklanmıştı.

Neymar'ın pazarlama şirketi, cezanın bedelini ödemeyi üstlendi ve karşılığında takımın formalarında reklam alanı elde etti; nitekim oyuncunun şirketinin satın aldığı "Pelé" ticari markası formalarda yer aldı.

Neymar'ın rolü mali boyutla sınırlı kalmadı. Palmeiras'a karşı Brezilya Kupası'ndaki karşılaşmada diz sakatlığı yaşamasının ardından, Santos'un sezonun kritik aşamasına hazırlanmasına yardımcı olmak için hâlihazırda kulis arkasında çalışıyor.

Santos, Brezilya Ligi'nde küme düşme hattının yalnızca 7 puan önünde on üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Copa Sudamericana çeyrek finalinin rövanşında Atlético Mineiro ile karşılaşmaya hazırlanıyor; ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Takımın kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında Neymar, Arthur Melo'yu Santos'a katılmaya ikna etmeyi başardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, başta Barcelona, Juventus ve Liverpool olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünde tecrübe yaşamıştı.

Neymar ayrıca, geçtiğimiz şubat ayında Vasco da Gama ile sözleşmesini fesheden Philippe Coutinho'nun Santos'a dönmesi için bir başka Brezilyalı yıldızı ikna etmeye de yaklaştı.

Eski Liverpool oyuncusu, 2012 ile 2018 yılları arasında Santos forması giymişti. Teklif konusunda uzun süre tereddüt etmesinin ardından, Brezilya Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşının davetini kabul etmeye yaklaştı.