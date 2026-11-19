Brezilyalı yıldız Neymar, takımı Santos'un Brezilya Ligi'nin 35. haftasında perşembe sabaha karşı deplasmanda Coritiba'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından tartışmalı davranışlarıyla yeniden manşetlere taşındı.

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34 yaşındaki forvet, Couto Pereira Stadı'nın tribünlerinde ev sahibi takımın bazı taraftarlarının provokasyonlarına ve alaycı tezahüratlarına maruz kalınca bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hâkim olamadı. Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın eski yıldızı, ağır küfürlerle karşılık verirken Coritiba'nın ikinci lige düşeceğini de öne sürdü.

Neymar, Foot Mercato'nun aktardığına göre taraftarlara öfkeyle şöyle bağırdı: "Bu saçmalığı bırakın! İkinci lige gidiyorsunuz aptallar, yazıklar olsun size! Bana saygı duymalısınız, sizi bir avuç ezik." Bu tartışma, Santos'un deplasmanda değerli üç puanı garantilemesinin hemen ardından yaşandı.

Teknik açıdan ise Neymar, cezası nedeniyle iki maç kaçırmasının ardından ilk 11'e döndüğü karşılaşmada hareketli ve etkili bir performans sergiledi. 10 numaralı formayı giyen yıldız, birçok bireysel atağa öncülük etti, rakiplerini bacak arası paslarla geçmeyi başardı ve üç net gol fırsatı yarattı.

Neymar'ın iki denemesi direğin yanından auta çıkarken üçüncü şutunu kaleci Pedro Rangel kurtardı. Neymar ayrıca takım arkadaşı Gabriel Barbosa'nın attığı galibiyet golünün geldiği pozisyona katkı sağladı. Bu süreçte Coritiba'nın orta saha oyuncusu Thiago Santos ile gergin temaslar ve atışmalar yaşadı.

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Neymar, sarı kart birikimi ve 24 Ekim'de Bahia karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı tamamlayarak resmi maçlara geri dönmüştü. Dönüşü Santos için önemli bir galibiyetle taçlansa da rakip taraftarlarla yaşanan yeni bir gerginlik ve çatışma faslını da beraberinde getirdi.

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Santos'un, kasım ayının başında Neymar'ın babasını kulübün icra direktörü olarak atadığını duyurduğunu hatırlatalım . Brezilya'da "Neymar Pai" olarak tanınan baba Neymar, bir buçuk yıldır boş olan bu görevi en az 2026 yılının sonuna kadar üstlenecek.

Baba Neymar, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de geçirdiği dönemlerin ardından 2025'te yetiştiği kulüp Santos'a dönen oğlunun uzun süredir menajerliğini yapıyor.

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Oğlun dönüşü duygusal bir hikâyeydi ancak babanın atanması, bu hikâyeyi bir yıldızın dönüşünden çıkarıp kulüp içinde bütünlüklü bir aile projesine dönüştürüyor. Baba idari kararlardan sorumlu olacak, oğul ise sahada takımı yönetecek.

Santos, 50 puanla Brezilya Ligi'nde şu anda 8. sırada bulunuyor. Bu sıralama, takıma gelecek sezon Copa Sudamericana grup aşamasında yer alma hakkı veriyor.

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Neymar, bu sezon tüm kulvarlarda Santos formasıyla 28 maça çıktı, 10 gol attı ve takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

Santos, önümüzdeki salı günü Grêmio'yu ağırlayacak, ardından 29 Kasım'da Vitória deplasmanına çıkacak ve 3 Aralık'ta Botafogo'yu konuk edecek.