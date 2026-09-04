Brezilyalı yıldız Neymar, kulübü Santos'un Palmeiras karşısında oynadığı ve golsüz berabere biten Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında sakatlanmasının ardından takımının turnuvaya veda etmesiyle birlikte kulübünün stadının zeminini sert bir dille eleştirdi. Santos, ilk maçı da 3-0 kaybetmişti.

İlk yarının sonunda uyluğundaki bir sakatlık nedeniyle mücadeleyi terk eden Neymar, daha sonra "Vila Belmiro" stadının zemininin kötü durumuna olan öfkesini dile getirerek, karşılaşmada yaşanan koşulların sorumluluğunu zeminden sorumlu olanlara yükledi.

Neymar, "Instagram" hesabından alaycı bir üslupla şunları yazdı: "Vila Belmiro stadının zemininden sorumlu kişiyi tebrik etmek isterim."

Öfkeli bir tonla şöyle ekledi: "Dün yaşananlar, kulübün gördüğü en kötü zemindi; maçtan bir gün önce yapılan çalışmalar yüzünden çukurlarla doluydu. İnanılır gibi değil! Rakibe karşı oynamanın yanı sıra sahanın zeminine karşı da oynuyorduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İşi daha da kötüleştiren şey, berbat durumu yüzünden daha fazla çaba harcamak zorunda kalmamızdı. İlk yarıda 3 oyuncunun sakatlanmasına şaşmamalı. Gerçekten aferin... Çok kötü bir iş!"

Neymar sakatlığına da değinerek şunları söyledi: "Ne yazık ki uyluğumda bir rahatsızlık hissettim. Testlerden geçeceğim ve umarım ciddi bir şey değildir. Moralimizi koruyacak ve önümüzdeki maçlara odaklanacağız."

Palmeiras ise Neymar'a cevap verme fırsatını kaçırmadı ve stadının zemininin durumunu öven alaycı bir açıklama yayımlayarak, zeminin günlük olarak bakımının yapıldığını ve kusursuz durumda tutulduğunu vurguladı.

Kulüp, oyuncularının sahanın zemininin kalitesi sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini de ekledi ve Santos yıldızının açıklamalarına doğrudan bir yanıt olarak, Palmeiras'ın son beş yılda Brezilya birinci ligi kulüpleri arasında en az sakatlık yaşayan takım olduğunu belirtti.

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