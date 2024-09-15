Neymar, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularını Kylian Mbappe konusunda uyardı: Cehennem gibi!

Neymar, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe ile oynamanın zor olduğunu belirterek, Real Madrid’in Brezilyalı oyuncularını uyardı.

Paris Saint-Germain’de birlikte oynayan Neymar ve Kylian Mbappé’nin ilişkisi, Mbappé’nin de belirttiği gibi "inişli çıkışlı" oldu. İkili, 2017’den 2023’e kadar 136 maçta birlikte forma giydi ve toplamda birbirlerine 54 gol pası verdi. Neymar, 2023 yazında Suudi Arabistan’a transfer olup Al-Hilal’e katıldı, ancak sakatlık nedeniyle henüz tam anlamıyla kendini gösteremedi. Öte yandan Mbappé, bu yaz Paris Saint-Germain’den ayrılarak Real Madrid’e transfer oldu ve eski kulübüyle hâlâ ödenmeyen maaşlar yüzünden anlaşmazlık yaşıyor.

Cehennem benzetmesi

Ünlü gazeteci Cyril Hanouna'ya göre, Neymar Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularına Mbappé ile oynamanın zorluklarını anlattı. Hanouna, Neymar’ın Vinicius Jr, Rodrygo ve Eder Militao gibi Brezilyalı takım arkadaşlarına Mbappé hakkında “onunla oynamanın felaket olduğunu” ve "cehennem" gibi bir deneyim yaşadığını söylediğini aktardı.

Mbappé, Real Madrid’e zor bir başlangıç yapmasına rağmen, Real Sociedad karşısında gösterdiği performansıyla dikkat çekti ve maçın oyuncusu seçildi. Fransız yıldız, yeni kulübü için çıktığı altı maçta dört gol atarak Real Madrid’deki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.