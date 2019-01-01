Neymar: PSG'den neden ayrılmak isteyeyim ki?

PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, iki yıllık sözleşmesi daha olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Sezon başında transfer görüşmeleri nedeniyle PSG’de kadro dışı kalan Neymar, ayrılık defterini kapattığını dile getirdi.

France Football’a konuşan Neymar, “Neden ayrılmak isteyeyim ki? İki yıl daha sözleşmem var. Takım başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Futbola odaklanıp kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmalıyız. Bu sezon hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu… Ve benim de önceliğim PSG. Hedefimiz her maçı kazanmak” diye konuştu.

Liderlik vasfı konusunda gelen soruyu da yanıtlayan Neymar, “Kimse mükemmel değildir. Herkes ufak tefek hatalar yapar. Lider, takımını galibiyete taşıyan kişidir. Bu kişi kaptan da olabilir, golü atan da…” dedi.

‘Gerçek Neymar’ı çok az kişinin tanıdığını söyleyen Neymar, “Gerçek Neymar’ı ailem ve arkadaşlarım tanıyor. İnsanların sahada gördüğü bambaşka bir kişi. ‘Gerçek Neymar’ çok mutlu ve huzurlu biri. Ailesi vearkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven, hayattan keyif alan biri” ifadelerini kullandı.