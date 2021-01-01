Neymar: Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum

Neymar, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı karşılaşma öncesinde PSG'deki geleceğini değerlendirdi.

PSG forması giymekten mutluluk duyduğunu belirten Neymar, yeni sözleşme görüşmelerine ilişkin yapılan spekülasyona aldırış etmemeyi öğrendiğini söyledi.

Takım arkadaşlarıyla beraber tamamen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklandıklarını belirten Neymar, kariyeri sona erdiğinde üç veya dört Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış olmayı hedeflediğini belirtti.

Neymar ne söyledi?

İki taraf için de en iyisini yapmak için uğraştıklarını ve kulüpte olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Neymar, söylentilerin kendisini rahatsız etmediğini söyledi:

"PSG'deki sözleşmemi uzatmak için önümde uzun bir zaman var. Burada mutlu olduğumu ve önceki sezonlara göre çok daha iyi hissettiğimi daha önce söylemiştim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmama gerek olduğunu sanmıyorum. PSG buraya geldiğim döneme göre daha saygın bir takım oarak görülüyor.

"İlk kez geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık. Bu sezon şampiyon olmak için gereken her şeye sahibiz. Buradaki atmosfer harika."

Mbappe hakkında

Adı kendisi gibi sürekli transfer dedikodularıyla anılan takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin durumuna da değinen Neymar, genç yıldızla harika bir arkadaşlığa sahip olduğunu söyledi:

"Mbappe harika bir oyuncu ve her geçen gün kendisini geliştiriyor. Onu her zaman destekleyeceğim. Mümkün olan bütün rekorları kırmasını istiyorum. Harika bir insan ve muhteşem bir futbolcu. "

Ballon d'or hakkında

PSG'ye transfer olduğu günden bu yana Ballon d'or ödülünden uzak olmasını da değerlendiren Neymar, bunu bir sorun olarak görmüyor:

"PSG'nin geçirdiği sezon için mutluyum ve kişisel ödüller düşündüğüm bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyorum çünkü bu kariyerimde önemli bir fark yaratacak.

"Futbolu bıratığımda geride üç veya dört Şampiyonlar Ligi kazandığımı görürsem bu bütün kişisel ödüllerden daha değerli olur."

Manchester City eşleşmesi

Manchester City'nin harika bir takım olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi:

"Saygı duyduğumuz çok büyük bir takımla oynayacağız. Barcelona ve Bayern Münih eşleşmelerinde olduğu gibi yine kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Maça tamamen hazırız ve ikinci kez final oynamak istiyoruz."

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