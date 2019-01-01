Neymar, PSG taraftarlarıyla barıştığını açıkladı

Strasbourg, Lyon ve Bordeaux maçlarında attığı gollerle PSG’ye 9 puan kazandıran Neymar taraftarla arasındaki buzları eritti.

PSG’nin ’yu 1-0 yendiği maçta takımını galibiyete taşıyan Neymar maçından ardından açıklamalarda bulundu.

Takımına döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Neymar, “Gollerime devam etmek istiyorum” dedi.

Taraftarlarla barıştığını da söyleyen Neymar, “Futbolcu - taraftar ilişkisi, sevgilinizle olan ilişkiye benzer. Aranız kötüyse konuşmazsınız. Ama sonra devreye sevgi girer her şey normale döner. Ben, PSG’ye faydalı olmak için buradayım. Bana verilen görevi yapmak istiyorum. Takımımı başarıya ulaştırmak için her şeyimi vereceğim” ifadelerini kullandı.

PSG, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında salı günü ile karşı karşıya gelecek. Neymar cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.