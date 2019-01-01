Neymar, PSG - Strasbourg maçında sahada olacak

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Strasbourg maçında Neymar’a görev vereceğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak ’ya transferi gerçekleşmeyen Neymar takıma döndü.

Transfer görüşmeleri nedeniyle ’de geride kalan dört maçın kadrosunda yer almayan Brezilyalı yıldız, maçında sahada olacak.

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Teknik direktör Thomas Tuchel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Transfer dönemi geride kaldı. Kimlerle devam edeceğimiz netleşti. Neymar da takımımızın bir parçası. O da artık bize odaklanabilir” diye konuştu.

Neymar’ın takım için her şeyini vereceğinden şüphesi olmadığını söyleyen Tuchel, “Neymar, Paris’te yaşıyor ve futbol oynuyor. Zor bir hayatı var diyemeyiz. Eğer Neymar’ın, babasının, Barcelona’nın söylediği şeyleri düşünmeye devam edersek aklımızı kaybedebiliriz. Artık önümüze bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta - maçıyla sahalara dönen Neymar, bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaşmıştı.