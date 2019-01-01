Neymar, PSG - Strasbourg maçında sahada olacak
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak Barcelona’ya transferi gerçekleşmeyen Neymar takıma döndü.
Transfer görüşmeleri nedeniyle Ligue 1’de geride kalan dört maçın kadrosunda yer almayan Brezilyalı yıldız, Strasbourg maçında sahada olacak.
Teknik direktör Thomas Tuchel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Transfer dönemi geride kaldı. Kimlerle devam edeceğimiz netleşti. Neymar da takımımızın bir parçası. O da artık bize odaklanabilir” diye konuştu.
Neymar’ın takım için her şeyini vereceğinden şüphesi olmadığını söyleyen Tuchel, “Neymar, Paris’te yaşıyor ve futbol oynuyor. Zor bir hayatı var diyemeyiz. Eğer Neymar’ın, babasının, Barcelona’nın söylediği şeyleri düşünmeye devam edersek aklımızı kaybedebiliriz. Artık önümüze bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Brezilya - Kolombiya maçıyla sahalara dönen Neymar, bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaşmıştı.