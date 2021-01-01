Neymar, PSG ile sözleşme uzatınca Barcelona kendini kullanılmış hissetti

Neymar'ı kulübe geri getirmek için bir anlaşmanın mümkün olduğunu hisseden Barcelona, oyuncunun PSG ile sözleşme uzatmasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Transfer mevsiminin kapalı olduğu dönemde en çok konuşulan isimleden biri Neymar oldu.

Brezilyalı yıldız oyuncunun PSG'de mutlu olmadığı da söylendi, Barcelona'ya gitmek istediği de yazıldı, PSG'ye Lionel Messi'yi getirmek istediği de düşünüldü.

En sonunda 29 yaşındaki oyuncu Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini 2025 yazına kadar yeniledi. Fakat bu durum Barcelona'da sürpriz etkisi yarattı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, eski oyuncusunun PSG'den istediği anlaşmayı elde etmek için onları bir pazarlık kozu olarak kullandığını düşünüyor.

Barcelona, oyuncuyla anlaşabileceğine inanıyordu. Bu nedenle bir ay önce Neymar ile geleceği hakkında konuşmak için Paris'e bir temsilci gönderdi.

Brezilyalı, bu görüşmede Parc des Princes'te kazanan bir proje olmadığını düşündüğünü belirtti ve Katalonya'ya geri dönme arzusunu dile getirdi.

Bu durum Barcelona tarafını daha da heveslendirdi ama yaşanan son gelişmeler Barcelona cephesinde bir kalp kırıklığı ve biraz da öfke yarattı.

Neymar'ın Barcelona günleri

Neymar, 2013'te Brezilya'da yetiştiği kulüp Santos'tan Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde geçirdiği dört sezonda iki La Liga şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi ve bir Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Lionel Messi ve Luis Suarez ile kurduğu ortaklık, futbol tarihinin en çok keyif veren üçlüleri arasına girdi.

Neymar, Barcelona formasıyla 186 maça çıkıp 105 gol attı.

57 milyon euro'ya geldiği kulüpten ise 222 milyon euro'luk bir rekor bonservis bedeliyle ayrıldı.

Neymar PSG'de ne yaptı?

Neymar bu sezon PSG için tüm yarışmalarda 27 kez forma giydi; 16 gol atarken 10 asist yaptı.

Paris'te geçirdiği süre boyunca üç lig şampiyonluğu kazandı. Geçen sezon PSG'nin Bayern Münih'e 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde de kadrodaydı ama bu sezon takımının yarı final aşamasında Manchester City'e elenmesine engel olamadı.

PSG, Fransa'da son sekiz lig şampiyonluğunun yedisini kazandı, Monaco'nun 2016/17 sezonundaki zaferi tek istisnaydı. Bu sezon ise son üç haftaya girilirken Lille, üç puanla liderlik koltuğunda oturuyor.