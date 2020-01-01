Neymar: O ırkçı pisliğin suratına vurmadığım için pişmanım

PSG'nin Brezilyalı yıldızı, olaylı Marsilya maçının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

'de oynanan PSG - maçı skordan çok, karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgayla gündeme geldi.

90+6. dakikada PSG'den Paredes ve Marsilya'dan Benedetto arasında başlayan tartışma büyüdü ve iki takım oyuncuları birbirine girdi. Kurzawa ve Amavi'nin birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu kavgaya Neymar da dahil oldu. Brezilyalı oyuncu Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'in kafasına vurdu.

Daha önce sarı kartları bulunan Paredes ve Benedetto ikinci sarı kartlarını görerek; Neymar, Kurzawa ve Amavi ise direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Daha fazla takım

PSG maçı sekiz, Marsilya ise dokuz kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Neymar'ın sakinleşmediği görüldü.

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Neymar "O ırkçı pisliğin suratına vurmadığım için pişmanım. VAR'a bakıp benim hareketimi yakalamak çok kolay. Peki o ırkçı herifin bana "maymun" demesi... Oyundan atılan ben oldum. Ya onlar?" ifadelerini kullandı.

Alvaro Gonzalez'ten Neymar'a cevap ise gecikmedi.

Takım arkadaşlarıyla beraber fotoğrafını paylaşan Alvaro Gonzalez "Futbolda ırkçılığın yeri yok. Benim ve takım arkadaşlarımın temiz bir kariyeri var. Bazen kaybetmeyi de öğrenmek gerekiyor. Harika bir galibiyet aldık. Marsilya ailesine teşekkür ediyorum" dedi.