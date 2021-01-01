Neymar, Nike ile iş birliğinin cinsel saldırı iddiaları sebebiyle sonlandığını yalanlıyor

Neymar, geçen yıl Nike ile iş birliğini sonlandırmış ve sözleşmeyi feshetmesinin ardından Puma ile anlaşmıştı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı tarafından reddedilen iddiaya göre; Nike, bir çalışanının cinsel saldırı iddiasıyla ilgili soruşturmada iş birliği yapmayı reddeden Neymar ile anlaşmasını sonlandırdı.

2016'da gerçekleşen olay için soruşturma 2018'de başlatıldı ve Nike kanıtların yetersiz olduğunu söyledi.

Şirket, Ağustos 2020'de ise hiçbir neden göstermeden Neymar ile sözleşmesini sonlandırdı.

Wall Street Journal'a açıklama yapan Neymar tarafı, sözleşme feshinin cinsel saldırı iddialarından kaynaklanmadığını söylüyor.

Neymar ne söyledi?

Neymar'ın sözcüsü, 2019'dan bu yana tartışmaların yaşandığı anlaşma feshinin tamamen ticari nedenlerden kaynaklandığını anlattı.

"Neymar Jr. bu temelsiz saldırılara karşı kendini şiddetle savunacaktır."

"Bir Nike çalışanının iddialarıyla 2016'da gerçekleştiği iddia edilen vakanın daha sonra gün yüzüne çıkması çok garip."

Neymar'ın sözcüsü ayrıca 2019'da Brezilyalı bir model tarafından ortaya atılan iddialara da atıfta bulundu. İddiaya göre; Brezilyalı futbolcu, Paris'te bir otel odasında modele cinsel saldırıda bulunmuştu ancak dava daha sonra delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

"2019'da kendisine yöneltilen cinsel saldırı iddiaları da tamamen yanlış."

Nike ne söyledi?

Nike'ın genel danışmanı Hilary Krane, "Nike, bir çalışanının inandırıcı iddiaları karşısında 'iyi' niyetli bir soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği için futbolcuyla ilişkisini sonlandırdı." dedi.

Hilary Krane bu zamana kadar konuyu gündeme getirmemiş olmalarını ise, "Konu hakkında somut bir şekilde konuşmamızı sağlayacak bir gerçek kümesi ortaya çıkmadı. Nike'ın destekleyici gerçekleri sunmadan suçlayıcı bir açıklama yapması uygun olmaz." diyerek açıkladı.

Krane, iddiaların ortaya çıkmasının gecikme nedeni olarak ise çalışanının kimliğinin gizli kalmasını istemesi ve henüz 2018 yılında şikayetçi olmasından kaynaklandığını söyledi.

"İşvereni olarak, gizliliğine saygı gösterme sorumluluğumuz vardı ve bu bilgileri çalışanın izni olmadan hukukla veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmanın uygun olmadığına inandık."

"Çalışanımız daha sonra konuyu takip etmek istediğini ifade ettiği için 2019'da hemen harekete geçtik. En başından beri, çalışanın iddialarını ve yaşadıklarını büyük bir ciddiyetle ele aldık."

Neymar'ın Nike ile ilişkisi nasıldı?

Şu anda 29 yaşında olan Brezilyalı, Nike ile 13 yaşında sözleşme imzaladı ve Güney Amerika'nın büyük bölümünün marka yüzü oldu.

Daha sonra Barcelona'ya transfer oldu ve 2017'de rekor bir ücretle 222 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Kısa süre önce ise Paris'te 2025'e kadar kalacağı bir sözleşmeye imza attı.

Nike'dan ayrıldıktan sonra ise Eylül 2020'de Puma ile bir sponsorluk anlaşması yaptı.

Wall Street Journal, Puma'nın yorum yapmaktan kaçındığını söyledi.

Nike hem PSG hem de Brezilya milli takım için ise forma sponsoru olmaya devam ediyor.

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