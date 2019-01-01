Neymar, Messi'den bahsederken gözleri doldu: "Dünyanın en iyisi yanımdaydı"

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Messi'den övgüyle bahsetti ve "Barcelona'da desteğe ihtiyacım olduğunda dünyanın en iyisi yanımdaydı" dedi.

PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, Globo Esporte'ye verdiği röportajda Barcelona'dan takım arkadaşı Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Messi'nin Katalan kulübünde kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Neymar, "Barcelona'da ne zaman ihtiyacım olsa dünyanın en iyi yanımdaydı. Bana her zaman sevgisini gösterdi." dedi.

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Barcelona'ya dönme ihtimaliyle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, "Bunu şimdi söylemek çok ama çok zor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın menajerliğini yürüten babası, oğlunun Barcelona'dan ayrılmasının sebebinin Messi olmadığını, şöyle ifade etmişti:

"Ayrılığın nedeni kesinlikle Messi değildi. Bizden bir ligi canlandırmamız istendi. Neymar'ın biraz daha hırslanması açısından da iyi oldu"