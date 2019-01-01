Neymar: Mbappe tarihin en iyilerinden biri olacak

Brezilyalı futbolcu Neymar, takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında övgülerde bulundu ve onun tüm zananların en iyisi olacağını söyledi.

Neymar'ın görüşlerine göre Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe futbol tarihinin en iyilerinden biri olacak.

Mbappe, 2017 yılında PSG'ye transfer olduktan sonra performansını her geçen gün arttırdı ve Cumartesi günü Caen'e karşı oynanan maçta, resmi maçlardaki 50. golünü attı.

Takım arkadaşı Neymar, Brezilya basınından Globo'ya verdiği demeçte 20 yaşındaki oyuncu için, "Onunla ilişkimiz saha içinde ve dışında olabildiği kadar iyi. Ona 'Altın Çocuk' diyorum. Futbol tarihinin en iyilerinden biri olacak ve ben de ona elimden geldiği kadar yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, Mbappe'nin Real Madrid'e transferi hakkında gelecekte neler olacağını bilmediğini de ekledi ve şöyle konuştu:

"Onunla abi kardeş gibi konuşuyoruz. Birbirimiz arasında kıskançlık yok. Gol attığında bana pas vermek istiyor ya da aynı şekilde ben de öyle. Tıpkı Lionel Messi ile Barcelona'da yaptığımız gibi."

PSG, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. İlk maç 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona ermişti.