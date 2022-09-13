PSG'nin iki yıldızı arasında son dönemde tırmanın gerilimin nereye varacağı merakla beklenirken, Neymar krizi soyunma odasına taşımama kararı aldı.

Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni kontratla beraber takımda bazı imtiyazlara kavuşmasıyla birlikte takımdaki gelecei soru işaretine dönüşen Neymar'ın, takım arkadaşına yönelik hayal kırıklığı hala geçmiş değil ancak GOAL'ün edindiği bilgiye göre efsane oyuncu bu durumu PSG'nin başarısını tehlikeye sokacak bir soyunma odası krizine dönüştürmeyi düşünmüyor.

Mbappe ile kendisi arasındaki penaltı krizinin kamuoyuna yansımasının ardından gerçekleşen toplantılara rağmen ikili arasında net bir barışın sağlanmadığı biliniyor ve Neymar bu problemin Mbappe'den kaynaklandığını düşünüyor. Geçtiğimiz sezon başından bu yana anlaşmazlık içinde olan ikiliden Mbappe ise Neymar'ın soyunma odası etkinliğinin artmasından rahatsızlık duyuyor.

Mbappe'nin saha içinde bencil olduğunu düşünen Neymar ise yaşadığı hayal kırıklığını soyunma odasına taşımak istemiyor. Bu sezon forma giydiği yedi Ligue 1 karşılaşmasında sekiz gol atan Neymar, PSG forması giydiği dönemden bu yana en etkili günlerini yaşarken, ikili şu ana dek teknik direktör Christophe Galtier'in ricası üzerine basın önünde herhangi bir atışma yaşamadı.