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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Neymar'la yeniden bir araya geleceği yönündeki spekülasyonlar artarken Lionel Messi, Inter Miami'deki geleceği hakkında nihai kararını verdi

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Lionel Messi'nin, Arjantin'de futbola başladığı kulübe duygusal bir dönüş yapacağına dair yoğun spekülasyonların ardından yakın gelecekteki futbol kariyeri hakkında kesin kararını verdiği bildiriliyor. Çocukluk kulübüyle duygusal bağlarına rağmen efsanevi forvet, Major League Soccer'daki mevcut projesine tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Messi Arjantin'e dönmeyecek

Messi, kış döneminde kiralık olarak forma giymek üzere Inter Miami CF'den ayrılıp Arjantin'e gitmeyi düşünmüyor. Böylece Güney Amerika'ya geçici dönüş ihtimaline ilişkin tartışmalar da fiilen sona erdi. 39 yaşındaki yıldızın ocak ayında çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a geçebileceği yönündeki spekülatif haberlerin ardından transfer uzmanı Fabrizio Romano, böyle bir anlaşma için aktif görüşmeler yürütülmediğini doğruladı.

İtalyan gazeteci, duruma ilişkin değerlendirmesinde net konuştu: "Messi'nin kiralık olarak gitmesi söz konusu değil." Romano ayrıca sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun, Aralık 2028'e kadar sürecek mevcut sözleşmesini sonuna kadar yerine getirmekte kararlı olduğunu belirtti. Kulübe yakın kaynaklar, Arjantinli millî futbolcunun zamanı geldiğinde MLS kulübüyle sözleşmesini bir kez daha uzatma seçeneğini değerlendirmeye oldukça açık olduğunu da öne sürdü.

Gelecek planları ve kadrodaki değişiklikler

Brezilyalı futbolcunun Santos'taki geleceği belirsizliğini korurken Messi ile Neymar'ın yeniden bir araya gelebileceği yönündeki spekülasyonlar artıyor. Sözleşmesinin sonuna yaklaşan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun durumu, Inter Miami'nin yaklaşan kadro kurallarına uyum dönemlerinden yararlanarak Barcelona'nın efsanevi "MSN" üçlüsü Messi, Luis Suárez ve Neymar'ı MLS'te yeniden buluşturabileceği iddialarını güçlendiriyor. Böyle bir hamle, Kuzey Amerika futbol tarihinin en önemli transfer girişimlerinden biri olacaktır.

Bu spekülasyonlara ve geçmiş transferlere ilişkin devam eden soruşturmalara rağmen Inter Miami'de odaklanmış ve iyimser bir hava hâkim. Takım arkadaşları, Messi'nin her gün sergilediği rekabetçi tutkunun soyunma odasında tavizsiz bir standart belirlediğini ve ilk maçından bu yana kulübün kültürünü dönüştürdüğünü sık sık dile getiriyor.

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Bu liderlik, MLS Cup play-off'ları yaklaşırken Inter Miami'yi güçlü şampiyonluk adaylarından biri hâline getirdi. Miami'de oturmuş bir aile hayatı ve geleceğe dönük net bir yol haritası bulunan Arjantinli efsane, parlak kariyerini ABD'de en üst düzeyde tamamlamaktan memnun görünüyor.

Gelecek maçlar
MIA

MIA

ABD 1

07 Kas 2026

CLT

CLT

Sahadaki etkisi

Messi'nin Newell's Old Boys'a transferi hakkındaki söylentiler sosyal medyayı meşgul ederken oyuncu, Miami'deki görevlerine odaklanmayı sürdürdü. Forvet oyuncusu, kısa süre önce sergilediği bir başka üstün performansla takımını New England Revolution karşısında kritik bir 2-1'lik geri dönüş galibiyetine taşıdı. Miami'nin tutuk bir ilk yarının ardından geriye düşmesi üzerine Messi, 69. dakikada Germán Berterame'nin beraberlik golünü ince bir kafa vuruşuyla hazırladı ve 83. dakikada galibiyet golünü kendisi attı.

Bu galibiyet, normal sezonun bitimine bir hafta kala Inter Miami'yi Doğu Konferansı sıralamasında New England'ın bir puan önüne geçirerek ikinci sıraya yükseltti. Daha da önemlisi, sonuç Inter Miami'nin 2027 Concacaf Champions Cup'a doğrudan katılmasını garantiledi. MLS temsilcileri, Liga MX kulüplerinin turnuvada onlarca yıldır süren hâkimiyetine son vermeye çalışırken bu durum Messi'ye uluslararası bir kupa için mücadele etme fırsatı daha sunuyor. Kulübün play-off hedefleri artık büyük ölçüde kaptanının omuzlarında.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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