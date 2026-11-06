Lionel Messi'nin, Arjantin'de futbola başladığı kulübe duygusal bir dönüş yapacağına dair yoğun spekülasyonların ardından yakın gelecekteki futbol kariyeri hakkında kesin kararını verdiği bildiriliyor. Çocukluk kulübüyle duygusal bağlarına rağmen efsanevi forvet, Major League Soccer'daki mevcut projesine tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Messi Arjantin'e dönmeyecek

Messi, kış döneminde kiralık olarak forma giymek üzere Inter Miami CF'den ayrılıp Arjantin'e gitmeyi düşünmüyor. Böylece Güney Amerika'ya geçici dönüş ihtimaline ilişkin tartışmalar da fiilen sona erdi. 39 yaşındaki yıldızın ocak ayında çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a geçebileceği yönündeki spekülatif haberlerin ardından transfer uzmanı Fabrizio Romano, böyle bir anlaşma için aktif görüşmeler yürütülmediğini doğruladı.

İtalyan gazeteci, duruma ilişkin değerlendirmesinde net konuştu: "Messi'nin kiralık olarak gitmesi söz konusu değil." Romano ayrıca sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun, Aralık 2028'e kadar sürecek mevcut sözleşmesini sonuna kadar yerine getirmekte kararlı olduğunu belirtti. Kulübe yakın kaynaklar, Arjantinli millî futbolcunun zamanı geldiğinde MLS kulübüyle sözleşmesini bir kez daha uzatma seçeneğini değerlendirmeye oldukça açık olduğunu da öne sürdü.

Gelecek planları ve kadrodaki değişiklikler

Brezilyalı futbolcunun Santos'taki geleceği belirsizliğini korurken Messi ile Neymar'ın yeniden bir araya gelebileceği yönündeki spekülasyonlar artıyor. Sözleşmesinin sonuna yaklaşan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun durumu, Inter Miami'nin yaklaşan kadro kurallarına uyum dönemlerinden yararlanarak Barcelona'nın efsanevi "MSN" üçlüsü Messi, Luis Suárez ve Neymar'ı MLS'te yeniden buluşturabileceği iddialarını güçlendiriyor. Böyle bir hamle, Kuzey Amerika futbol tarihinin en önemli transfer girişimlerinden biri olacaktır.

Bu spekülasyonlara ve geçmiş transferlere ilişkin devam eden soruşturmalara rağmen Inter Miami'de odaklanmış ve iyimser bir hava hâkim. Takım arkadaşları, Messi'nin her gün sergilediği rekabetçi tutkunun soyunma odasında tavizsiz bir standart belirlediğini ve ilk maçından bu yana kulübün kültürünü dönüştürdüğünü sık sık dile getiriyor.

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Bu liderlik, MLS Cup play-off'ları yaklaşırken Inter Miami'yi güçlü şampiyonluk adaylarından biri hâline getirdi. Miami'de oturmuş bir aile hayatı ve geleceğe dönük net bir yol haritası bulunan Arjantinli efsane, parlak kariyerini ABD'de en üst düzeyde tamamlamaktan memnun görünüyor.

Gelecek maçlar MIA ABD 1 16:00 CLT

Sahadaki etkisi

Messi'nin Newell's Old Boys'a transferi hakkındaki söylentiler sosyal medyayı meşgul ederken oyuncu, Miami'deki görevlerine odaklanmayı sürdürdü. Forvet oyuncusu, kısa süre önce sergilediği bir başka üstün performansla takımını New England Revolution karşısında kritik bir 2-1'lik geri dönüş galibiyetine taşıdı. Miami'nin tutuk bir ilk yarının ardından geriye düşmesi üzerine Messi, 69. dakikada Germán Berterame'nin beraberlik golünü ince bir kafa vuruşuyla hazırladı ve 83. dakikada galibiyet golünü kendisi attı.

Bu galibiyet, normal sezonun bitimine bir hafta kala Inter Miami'yi Doğu Konferansı sıralamasında New England'ın bir puan önüne geçirerek ikinci sıraya yükseltti. Daha da önemlisi, sonuç Inter Miami'nin 2027 Concacaf Champions Cup'a doğrudan katılmasını garantiledi. MLS temsilcileri, Liga MX kulüplerinin turnuvada onlarca yıldır süren hâkimiyetine son vermeye çalışırken bu durum Messi'ye uluslararası bir kupa için mücadele etme fırsatı daha sunuyor. Kulübün play-off hedefleri artık büyük ölçüde kaptanının omuzlarında.