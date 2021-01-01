Neymar - Kylian Mbappe kıyası Marquinhos'u kızdırdı

Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos, Kylian Mbappe'nin Neymar olmadan daha iyi oynadığı iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Fransa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Paris Saint-Germain, çeyrek final için gün sayıyor. Bunun da en önemli nedeni ikinci tur ilk maçında Camp Nou'da Barcelona karşısında alınan 4-1'lik galibiyet...

Kylian Mbappe'nin hat-trick yaparak damga vurduğu gecede, Paris Saint-Germain muhteşem bir oyun oynayıp rövanş için avantajlı bir skor elde etmişti. Üstelik takımın en popüler yıldızı Neymar sakatlığı nedeniyle sahada yer almamıştı.

Tüm bu yaşananlar yeni bir tartışma konusunu gündeme soktu. Acaba Mbappe, Neymar olmadan daha iyi mi oynuyordu?

Bu soru, RTL tarafından Paris Saint-Germain'in kaptanlarından Marquinhos'a da soruldu ama Brezilyalı oyuncu bu kıyası 'saçmalık' olarak değerlendirdi.

Marquinhos ne dedi?

"İnsanların bu konuyu konuştuğunu görüyorum ama bunun gibi saçmalıklara son vermeliyiz. Her zaman en iyi oyuncuların yanımızda olmasını isteriz. Kylian'a sorarsanız, yanında Neymar'ın olmasını tercih eder."

"Kylian Barcelona maçında doğru işler yaptı ancak diğer oyuncular da önemliydi. Takım iyi oynadığında, o zaman bireyler daha da fazla ortaya çıkar."

"Barcelona maçındaki performansı, Mbappe'nin güvenini artırdı. Camp Nou'da üç gol atması, hem kendisi hem de bizim için çok önemliydi. Herkes onun neler yapabileceğini anladı. Ona olabildiğince yardım etmek için buradayız. Kişiliği ve nitelikleriyle sahada lider."

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Bu sezon kulübüyle 31 resmi maça çıkan Mbappe, 23 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu bu gollerin 16 tanesi Neymar sahada yokken attı.

Neymar ne zaman dönecek?

Brezilyalı yıldız, 10 Şubat günü Fransa Kupası'nda oynanan Caen maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. O günden beri sahaya çıkamayan Neymar'ın Barcelona ile Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında oynama ihtimali var. Takımın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konu hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.