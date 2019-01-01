Neymar, kulübü PSG'nin sezon öncesi kampına katılmadı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, kulübünün sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren PSG'de Neymar şoku yaşanıyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası Milli Takımı'nın Copa America kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu, takımı PSG'nin sezon öncesi kampına da katılmadı.

PSG Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Temmuz Pazartesi günü takımın sezon öncesi hazırlıklarına dahil olması gereken Neymar'ın takıma katılmadığı belirtildi.

Fransız ekibi, kulübün haberi olmadan gerçekleşen bu eylem konusunda gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

2017 yazında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldızın, Paris'te mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

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Adı ve ile anılan 27 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla çıktığı 58 karşılaşmada 51 gol ve 29 asist ile mücadele etti.