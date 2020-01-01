Neymar: Kobe ile çok ortak noktamız vardı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının onu çok etkilediğini söyledi.

'in yıldız ismi Neymar, Los Angeles Lakers ile efsaneleşen basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

41 yaşındaki tecrübeli basketbolcu ve 13 yaşındaki kızı Gianna, bir helikopter kazası sonucu Ocak 2020'de hayatını kaybetmişti.

Daha önce Kobe Bryant ile tanışan ve birçok kez bir araya gelen Neymar, Vogue Men Arabia'ya verdiği röportajda şunları belirtti:

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"Onun ölümü beni çok etkiledi çünkü ikimizin çok fazla ortak noktası vardı."

"Kobe ile Paris'e geldiği zamanlarda bire bir tanışmıştım. Sporcu kimliğinin arkasındaki insanla tanıştığınızda aranızda farklı bir ilişki olur. Kobe ile aramızdaki ilişki çok özeldi. Hem spor dünyası hem de toplum muhteşem bir adamı kaybetti."

Geçtiğimiz sezonda ve bu sezonda yaşadığı sakatlıkların onu mental anlamda zorladığını ifade eden deneyimli oyuncu, "Bir sporcu için sakatlıktan daha kötü bir şey yoktur. Son iki sezonda yaşadığım sakatlıklardan çok çektim ve kendimi çok fazla sorguladım. Bir sporcu için başarının yarısı zihindedir. Eğer zihin iyiyse oyununuz da daha doğal akar." dedi.