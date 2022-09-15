Neymar, klasikleşen gol sevinci yüzünden sarı kart gördü: PSG yıldızı, hakemi eleştirdi

Neymar, Maccabi Haifa maçında klasik gol sevincini yaptığı için sarı kart gördü; daha sonrasında hakemi eleştirdi

NELER OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Maccabi Haifa sahasında PSG'yi konuk etti. Karşılaşma 3-1 PSG galibiyetiyle sonlandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında skoru belirleyen 3. golü ağlara gönderen Neymar, kendisiyle bütünleşmiş klasik gol sevincini yaptıktan sonra sarı kart gördü.

NEYMAR NE SÖYLEDİ? Neymar maç sonunda sosyal medya hesabından şu şekilde bir mesaj yayınladı: "Sporcuya tamamen saygısızlık. Bu tür bir şey olamaz. Hiçbir şey yapmadan sarı kart alıyorum ve zarar görmeye devam ediyorum. Ve hakem? Hatalı olduğunu söylemeye gerek bile yok. Büyük saygısızlık."

BÜYÜK RESİM: Neymar, temmuz ayında verdiği bir demeçte dilini çıkarırken ellerini başının iki yanına koyduğu gol kutlamasının, kendisini eleştirenlere bir mesaj olduğunu açıklamıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR?

Fransız devi PSG, 18 Eylül pazar günü kendi liginde Lyon ile karşılaşacak.