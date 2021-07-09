Neymar kız kardeşinin doğum günlerinde neden hep sakatlanıyor?

PSG’nin yıldızı Neymar’ın yaşadığı esrarengiz sakatlıklar ile kız kardeşi Rafaella Santos arasında nasıl bir ilişki var?

Neymar, 2013’te Brezilya’dan Avrupa’ya transfer olduğundan bu yana 11 Mart tarihinde ya cezalı, ya da sakat olduğu için takımla birlikte olamıyor. Bunun tek istinası ise 2019/20 sezonu. Neymar, PSG’nin 11 Mart’ta Borussia Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sahadaydı.

Ancak yıldız forvet sekiz sezonun yedisinde 11 Mart’ı bir şekilde boşa çıkarmayı başardı. Bu tarihi Neymar için önemli kılan, kız kardeşi Rafaella Stone’un doğum günü olması.

Kardeşi, belki de Neymar’ın hayatta en fazla değer verdiği insan. Rafaella konusunda aşırı derecede koruyucu davranan Brezilyalı yıldız, kardeşini en özel gününde asla yalnız bırakmak istemiyor.

Bazen cezalı, bazen sakat

Barcelona’daki ilk sezonu olan 2013/14’te, 8 Mart’taki maçta forma giyen Neymar, 16 Mart’taki Osasuna maçında ise 90 dakika yedek kulübesinde oturdu. Bu da, önceki hafta bazı antrenmanları kaçırdığına işaret ediyor.

2014/15 sezonunda bir önceki maçta gördüğü sarı kart nedeniyle 8 Mart’taki mücadelede forma giyemeyen Neymar, 14 Mart’ta kadroya döndü. 2015/16 sezonunda ise yine kart cezası nedeniyle 6 Mart’taki maçı kaçıran Neymar, 12 Mart’taki maçla takıma dönmüştü.

Barcelona’daki son yılı olan 2016/17 sezonunda, 12 Mart’taki maça kas problemini gerekçe göstererek çıkmayan Neymar, sonraki hafta ise sahadaydı. Üstelik esrarengiz sakatlığından eser dahi yoktu.

Gelenek Fransa'da da sürdü

Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Neymar, hem 2017/18, hem de 2018/19 sezonlarında Mart ayının tamamını tarak kemiğindeki kırık nedeniyle takımdan ayrı geçirdi.

Golcü oyuncu, 2020/21 sezonunda da 11 Şubat-19 Mart tarihleri arasında sakatığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Neymar ile Rafaella arasındaki eşine az rastlanır güçte bağ, zaman zaman diğer futbolcular arasında şaka malzemesi bile oluyor. Neymar ile birlikte oynama ihtimali sorulan Sergio Ramos, şöyle cevap vermişti:

“En iyilerle oynamak isterim. Neymar da onlardan biri. Ama önce kardeşinin doğum günü meselesini çözmemiz lazım.”

Kardeş sevgisi dövmelerde yaşıyor

Kız kardeşine olan bağlılığını farklı şekillerde sergileyen Neymar, Raffaela’yı vücuduna da kazımış. Neymar’ın sağ kolunda Raffaela’nın bir portresi dövme olarak yer alıyor.

Rafaella da bu sevgi gösterisine aynı şekilde karşılık vermiş. Vücudunun farklı yerlerine Neymar’a ithafen birden fazla küçük dövme yaptıran Rafaella, sol koluna ise ağabeyinin gözlerini resmettirmiş.

İki kardeş bunlara ek olarak, vücutlarına 'erkek kardeş' ve 'kız kardeş' anlamına gelen 'fratello' and 'sorella' sözcüklerini kazıtmış.

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