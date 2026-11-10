Neymar, Kings Cup Brasil'de şaşırtıcı bir penaltı kaçırdıktan sonra Santos'taki takım arkadaşlarıyla 2030 için süper takım kurma planları yaptı

Santos'un yıldızı Neymar, pazartesi gecesi Furia'nın Kings Cup Brazil'de Dibrados'u mağlup ettiği maçta kullandığı başkan penaltısını kaçırarak unutmak isteyeceği ender anlardan birini yaşadı. Brezilyalı forvet, Guarulhos'ta sol ayağıyla yaptığı vuruş kurtarılmasına rağmen daha sonra 2030'da mevcut kulübündeki takım arkadaşlarıyla yedi kişilik bir süper takım kurma fikriyle ilgili şaka yaptı.

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Guarulhos'ta sol ayakla kullanılan penaltı kurtarıldı

Yakın arkadaşı Cris Guedes ile birlikte Furia'nın eş başkanlığını yürüten Neymar, ilk yarıdaki penaltıyı kullanmak için Trident Arena'nın tribünlerinden sahaya indi. Tercih ettiği sağ ayağı yerine daha zayıf olan sol ayağıyla vuran Santos'un 10 numarasının şutunu rakip kaleci Luan Telles kurtardı. Neyse ki 34 yaşındaki yıldızın takımı yine de rahat bir galibiyetle sahadan 7-3 ayrıldı.

Brezilyalı süper yıldız gelecekte oynamak istiyor

Penaltı kaçırmasına aldırmayan deneyimli oyun kurucu, maçın kalanını izlemek için neşeli bir şekilde kulübün yayın kabinine döndü. Canlı yayın sırasında izleyicilere seslenen Neymar, bir gün bu organizasyonda oynamak istediğini söyledi: “Bir gün Kings League'de oynamayı çok isterim. Furia'da bana yer var mı? Başkan benim, o yüzden 2030'da oynayacağım.”

İdeal kadrosuna alacağı Vila Belmiro yıldızlarını da sıralayan hücum oyuncusu şunları ekledi: “Acaba taraftarlar Santos'taki takım arkadaşlarımı Kings League'de oynarken görmek ister mi? Takımımızda ben, Couto [Philippe Coutinho], Gabi, Arthur, Cebolinha, harika Rodinei'miz ve kalede Brazao olurdu.”

Yedişer kişilik format yerel izleyicilerin ilgisini çekiyor

Eski Barcelona savunmacısı Gerard Pique tarafından kurulan Kings League, kulüp başkanlığını önde gelen dijital içerik üreticileri ve internet dünyasının tanınmış isimlerinin üstlendiği, yüksek tempolu yedişer kişilik formatıyla Güney Amerika pazarına açıldı. Pazartesi günkü maç, Neymar'ın Furia'nın öne çıkan ismi olduğu ve devam eden Kings Cup Brazil turnuvasının bir parçasıydı.

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Yedişer kişilik futboldaki görevlerinin dışında, forvetin 11'e 11 futboldaki yakın geleceği de mevcut sözleşmesinin aralık ayında sona erecek olmasıyla giderek netleşiyor. Babası Neymar Sr, kısa süre önce Santos'un yeni CEO'su olarak atandı ve yönetim kurulunun oğlunun kulüpteki kalış süresini 2027 sezonuna kadar uzatmayı planladığını şimdiden belirtti.

Gelecek maçlar COR Serie A 17:30 SAN

Cezası nedeniyle verdiği aranın ardından lig maçlarına dönüyor

Cezası nedeniyle kulübünün son iki Campeonato Brasileiro maçında forma giyemeyen Neymar, kasım ayındaki milli maç arasının ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Oyun kurucunun, Santos'un üst lig sezonunun 35. haftasında 18 Kasım'da Coritiba deplasmanına çıkacağı maçta oynaması bekleniyor. Ligde kalan son dört maçı güçlü bir şekilde tamamlamak, Santos'un kıtasal turnuvalara katılma hedefi açısından kritik olacak.