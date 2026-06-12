Neymar Júnior, Brezilya ile Fas arasındaki Dünya Kupası'nın heyecan verici maçını kaçırmak zorunda kaldı

Neymar Júnior, Brezilya'nın Fas ile oynayacağı Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, cuma akşamı 34 yaşındaki yıldız forvetin sakatlığından yeterince iyileşmediğini doğruladı.

Neymar, baldır sakatlığı nedeniyle Santos'un sezonun son maçlarını kaçırmak zorunda kalmış ve bir süredir bu sakatlığın etkilerini atlatmaya çalışıyordu. Bu nedenle Brezilya'nın Panama ve Mısır ile oynadığı son hazırlık maçlarında forma giyememişti.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) kısa süre önce Neymar'ın iyileşme sürecinde önemli adımlar attığını açıklamıştı, ancak 14 Haziran saat 00:00'da (Hollanda saati) oynanacak Fas maçı için henüz erken.

Ancelotti, "Neymar mümkün olduğunca çabuk forma girmek için çok çalışıyor" dedi. "Önümüzdeki hafta tam antrenmanlara dönebileceğini umuyoruz."

Böylece Neymar'ın grup aşamasında sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Brezilya, Fas maçının ardından Haiti (20 Haziran) ve İskoçya (25 Haziran) ile karşılaşacak.

Fas milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi için Neymar'ın yokluğu pek bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. "Neymar olsun ya da olmasın, maça hazırız. Hiçbir şey değişmez."

Achraf Hakimi ise eski PSG takım arkadaşının kadroda olmamasına oldukça üzülüyor. "En iyi oyuncularla oynamak istiyorum ve Neymar en iyilerden biri," diyor Fas kaptanı.