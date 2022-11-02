Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihini Jair Bolsonarro'dan yana kullanan ve bunu gizlemeyen Neymar, takım arkadaşlarının tepkisini çekti.

Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvanın doğal favorilerinden olan Brezilya'nın bir numaralı gündemi devlet başkanlığı seçimleri olurken, ülkenin en büyük futbol yıldızı Neymar, milli takımın yazılı olmayan bir kuralını ihlal etti.

Lula tarafından mağlup edilen aşırı sağcı Jair Bolsonarro lehine açıklamalara imza atan Neymar, Katar'daki ilk golünü Bolsonarro'ya adayacağını söylerken, İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre bu durum bazı takım arkadaşlarını rahatsız etti.

Neymar ile dalga geçtiler

Milli oyuncuların cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını sessizce kullanacağı yönündeki yazılı olmayan bir kuralı çiğneyen Neymar, tercihini 1985'te ülkenin yeniden demokratikleştirilmesinin ardından seçime başkan olarak girip kaybeden tek isim olan Bolsonarro'dan yana kullanmıştı.

Seçimi kazanan Lula da Silva'nın binlerce destekçisi Pazar gecesi önemli siyasal olayların ve sportif başarıların kutlandığı Sao Paulo'nun kalbindeki Paulista Bulvarı'nda toplanırken, Neymar'ın aşırı sağa olan eğilimi ile dalga geçildi.

Tüm bu yaşananların ışığında Brezilya Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ortaya koyacağı performans büyük bir merakla beklenirken, Neymar'ın bu davranışının soyunma odasında çeşitli gerginlikleri ve anlaşmazlıkları beraberinde getirip getirmeyeceği de turnuva öncesinde önemli bir belirsizlik gibi görünüyor.

