İspanyol oyuncuya göre, Brezilyalı futbolun en prestijli bireysel ödülünü hala kazanabilir.

Neymar'ın kariyeri boyunca Ballon d'Or sahibi olamaması, Ander Herrera'yı şaşırttı ancak takım arkadaşı için hala umudu var.

Brezilyalı yıldız modern futbolun en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ama futbolun en prestijli bireysel ödülünü henüz kazanamadı.

Neymar'ın takım arkadaşı Herrera, 30 yaşındaki oyuncuya Ballon d'Or konusunda destek veriyor.

Herrera, Neymar için ne söyledi?

AS'a konuşan İspanyol oyuncu, Neymar'a olan saygısını dile getirirken "Onunla çok dostça bir ilişkimiz var" dedi.

"Harika bir takım arkadaşı ve bir futbolcu olarak dünyada ilk beşte."

"Ballon d'Or'u çoktan kazanacağını düşünmüştüm ama bu konuda hala umutluyum. Onunla birlikte oynamak zevk."

Herrera, Mbappe hakkında ne düşünüyor?

Herrera, PSG'de kalmaya karar veren Kylian Mbappe'nin Paris ekibinde efsane olabileceğine inanıyor:

"Real Madrid'de orada oynamanın verdiği güvenle kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri olabilirdi"

"Ancak PSG'de efsane olabilir ve kendi şehrinde tarih yazabilir. Aynı Ansu Fati gibi. Barcelona onun hayatı, Kylian için de aynı."

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