Brezilyalı yıldız, Mart ayının bu zamanlarında sahadan uzak kalmasıyla ünlü...

Neymar, kız kardeşi Rafaella'nın doğum gününde sakatlanarak kenara çekilmek gibi tuhaf bir alışkanlığa sahip.

Taraftarlar, son birkaç yıldır Mart ayında Brezilyalı yıldızın neden futbol oynamadığını artık anladılar.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella'nın doğum günü 11 Mart'a denk geliyor ve süperstar, 2014-15 sezonundan bu yana o tarih civarındaki maçlarda ya cezalı ya da sakat oluyor.

Neymar'ın, kız kardeşine inanılmaz derecede yakın olduğu bir sır değil ve hatta kolunda kız kardeşinin yüzünün olduğu bir dövmesi bile var.

Rafaella Santos kimdir?

Santos, Neymar'ın 11 Mart 1996 doğumlu küçük kız kardeşidir. Erkek kardeşi dünyanın en tanınan yüzlerinden biri olmasına rağmen, Rafaella başarılı bir modellik kariyeri ile bir stil ikonu haline geldi ve Instagram'da 6 milyon takipçiye ulaştı.

Rafaella, zamanının çoğunu hayır kurumu Instituto Neymar'a harcıyor. Brezilyalı, 2014 yılında kardeşlerin büyüdüğü yere yakın Praia Grande, Sao Paulo'da yaşayan yoksul çocuklara yardım etmeye odaklanan hayır kurumunu kurdu.

Instagram/Rafaella

Rafaella doğduğunda soyadı Da Silva Santos'du, ancak reşit olduğunda yasal olarak soyadını Beckran olarak değiştirdi.

Brezilyalı Globo, yapılan bu değişikliğin çocukluğundan bu yana hayranı olduğu David Beckham'dan dolayı olduğunu iddia ediyor.

Neymar'ın kız kardeşi daha önce Inter'in eski forveti Gabriel 'Gabigol' Barbosa ile ilişki içindeydi, ancak çift 2018'de ayrıldı.

Neymar'ın kız kardeşinin doğum günü laneti nedir?

Brezilyalı yıldızın kız kardeşinin doğum günü, görünüşe göre sahadaki forvet için bir uğursuzluk laneti taşıyor.

2018'de Brezilya kaptanı, doğum günü civarında üst üste beşinci sezonda bir maç kaçırdı.

2019'da Neymar, Mart ayının tamamı da dahil olmak üzere sezonun ikinci yarısının çoğunda sakatlandı ve 2020'nin Şubat ayında kaburgasından sakatlanarak kenara çekildi.

Ve 'lanet' hakkında tam bir eğlence konusu oldu.

Bir kez daha, 2021 Şubat ayının ortalarında Neymar, onu en az dört hafta sahalardan uzak bırakan bir sakatlık geçirdi. Yani yokluğu, yine Rafaella'nın doğum gününe denk gemişti.

2022-23 sezonunda, Şubat ayının sonunda ayak bileğinden sakatlanan Neymar, Mart ayındaki maçlarda da şu ana kadar formasından uzak kaldı.

Pek çok kişi, Neymar'ın bu sıralarda bilerek sahadan uzak kaldığına dair şakalar yapıyor. Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda PSG'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos da bu esprilere dahil olmuştu.

"En iyilerle oynamayı seviyorum ve Neymar da onlardan biri" dedi ve gülerek ekledi: "Kız kardeşinin doğum günü için pazarlık yapmamız gerekecek."

2015'te dönemin Barcelonalı yıldızı, 28 Şubat'ta Granada'ya karşı sezonun beşinci cezasını aldı, yani 8 Mart'ta Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı maçta cezalı duruma düşecekti.

Barça onun Brezilya'ya gitmesine izin verdi ve bir sonraki maçlarda sahalara geri döndü.

Neymar, kız kardeşinin doğum gününde kaç maç kaçırdı?

Şubat 2023'te meydana gelen bir sakatlık, Neymar'ın dokuz sezonda sekizinci kez kız kardeşinin doğum günü için maç kaçıracağı anlamına geliyor.

Neymar'ın sakatlanarak oynayamadığı tek ay elbette ki Mart ayı değil.

Brezilyalı yıldızın, kariyerini etkileyen farklı sakatlık şikayetleriyle ilgili uzun bir geçmişi var.