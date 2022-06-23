Brezilyalı yıldız, kendisini dünyanın en pahalı oyuncusu yapan kulübüne vefa borcunu ödemek niyetinde.

Brezilyalı yıldızın eski menajeri Wagner Ribeiro, Neymar'ın Paris Saint-Germain'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya kararlı olduğunu ve bu hedefe ulaşana kadar Ligue 1 takımından ayrılmak istemeyeceğini söyledi.

GOAL, 2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan alınan ve dünyanın en pahalı oyuncusu olan Neymar için PSG'nin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığını biliyor.

Öte yandan, Neymar'ın 2025'e kadar bir sözleşmesi var ve 30 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'te tarihi bir başarı elde edip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan takımdan ayrılmak istemiyor.

Neymar, PSG'den ayrılacak mı?

Bu soru GOAL tarafından Wagner Ribeiro'ya sorulduğunda, Brezilyalı yıldızın eski menajeri şunları söyledi: "Neymar'ın bir hayali var. PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmadan takımdan ayrılmayacak.

"Olası bir ayrılıkla ilgili tüm söylentilere rağmen, çok motive ve bunu elde edene kadar durmayacak."

PSG'deki projeyi beğenip beğenmediğini sorgulayan Ribeiro, "Elbette. Geçen her yıl Nasser Al-Khelaifi (kulüp başkanı) takımı her yönden geliştiriyor.

“En iyilerden biri olacak olan antrenman merkezini yeni bitirdiler. PSG, en iyi Fransız oyunculara sahip olmak istiyor" dedi.

Başka hangi Brezilyalı oyuncular dikkatinizi çekti?

Neymar ile yakınlığını koruyan Ribeiro, Avrupa'da elit bir basamakta sahne alan tüm Brezilyalı oyuncuları incelemeye devam ediyor.

Vinicius Jr, Real Madrid'in Liga şampiyonluğuna büyük bir katkı sunduktan sonra Şampiyonlar Ligi finalinde de kupayı kazandıran golü attı.

Brezilyalı oyuncu, 2021-22 sezonunda öne çıkanlar arasında yer alıyor ve onun gelişimi, Ribeiro için sürpriz değil.

"Vinicius beni şaşırtmadı. Çok basit bir cevabı var bunun; o olgunlaştı.

"Real Madrid'de mutlu ve baskısız oynuyor, sahip olduğu tüm kaliteyi gösteriyor ve topla istediği her şeyi yapabiliyor."

Dünya futbolunun en yetenekli oyunculardan birisi olması beklenen Vinicius'un, Santiago Bernabeu'da kalması hakkında ise Ribeiro, "Real Madrid ile sözleşme yenilemek onun için iyi, çünkü Madrid onun futboluna her zaman güveniyor.

"Florentino Perez, kendisine ilk andan itibaren güvendiği için büyük bir övgüyü hak ediyor" dedi.

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