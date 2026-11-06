Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, kendisini dünyada fark yaratma konusunda en yetenekli oyunculardan biri haline getiren büyük bir çalım kabiliyetine sahip. Rakiplerini kolayca geçebilmesi, imkânsız görünen alanları bulması ve birebir mücadele durumlarıyla başa çıkabilmesi, oyunundaki en belirgin özelliklerinden birini oluşturuyor.

Öte yandan Sport gazetesi, Yamal'ın yeteneğinin köklerinin, La Masia akademisine katılmasından çok öncesine, günün büyük bir bölümünü top ayaklarının arasındayken geçirdiği çocukluk dönemine dayandığını açıkladı.

O dönemdeki ilk rakiplerinin arasında hiç alışılmadık bazı rakipler de vardı: "ailesinin köpekleri".

Barcelona oyuncusu, France Football dergisi için Florent Torchut'un kendisiyle yaptığı ve ilk kez 2024 yılında yayımlanan, ardından Ballon d'Or ödülü sitesi tarafından yeniden yayımlanan bir röportajda, o yıllara dair anılarını hatırladı.

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Yamal o söyleşide çocukluğunu, futbolla ilk deneyimlerini ve şu an taraftarların hayranlığını uyandıran yeteneğin gelişmesine katkıda bulunan anları yeniden hatırladı.

Yamal gülerek şunları söyledi: "Evde köpeklerimle futbol oynamayı severdim. Babam bana korkacak bir şey olmadığını, beni ısırmayacaklarını söylerdi, bu yüzden onlarla keyifli vakit geçirirdim. Bir köpeği çalımlamak yapabileceğin en zor şeydir."

Lamine Yamal için o oyunlar pek çok ders içeriyordu. Hayvanlar tahmin edilemez bir şekilde hareket ediyor, küçük futbolcunun da topun elinden alınmasını önleyecek bir yol bulması gerekiyordu.

Şunları itiraf etti: "Bu benim öğrenme sürecimin bir parçasıydı ve âdeta bir antrenman seansı gibiydi."

Topa olan tutkusu bir saplantıya benziyordu. Ailesi, topdan asla uzaklaşmak istemediğini, ister yemek vakti gelsin ister uyku vakti, biri topu elinden aldığında rahatsızlık hissettiğini hatırlıyor.

Şunları itiraf etti: "Okula giderken topu bir çantada taşıdığımı hatırlıyorum. Sınıfa girmeden hemen önce onu çantamın içine saklardım, çünkü öğretmen onu masanın üstüne koymamı istemiyordu."

Köpekler beklenmedik rakiplerdi, ancak gerçek öğrenme Mataró şehrinde büyüdüğü mahalle olan Rocafonda bölgesindeki beton sahalarda geldi. Orada kendisinden çok daha büyük çocuklarla karşılaşmaya alışkındı. Yaş ve fiziksel yapı farkı, onu topu elinde tutmak ve temastan kaçınmak için çözümler bulmaya zorluyordu.

O dönemi şöyle hatırladı: "Her zaman benden yedi ya da sekiz yaş büyük rakiplerin karşısında oynuyordum ve dayak yememek için onları atlatmanın yollarını bulmam gerekiyordu." O maçlar, bugün futboldaki en belirgin güçlü yanlarından birini, yani savunmacının niyetini okuma ve temas gerçekleşmeden önce hareket etme becerisini geliştirmesine yardımcı oldu.

Şöyle açıkladı: "Spor tesisinde oynamak, sokakta edindiğim ve oyun tarzımın bir parçası haline gelen futbol zekâsını geliştirmeme yardımcı oldu." Ayrıca kendisinden fiziksel olarak üstün olan rakiplere karşı duyduğu korkunun üstesinden gelmeyi ve koşullar kendisine uygun görünmediği zamanlarda bile maçlardan keyif almayı öğrendi.

Yamal, antrenmanların dışında da öğrenmeye devam etti. O dönemde Brezilya ekibi Santos'ta oynayan Neymar'ın videolarını izleyerek uzun saatler geçiriyordu.

Evde her zaman bir bilgisayarı olmadığından, Brezilyalı yıldızın görüntülerini izlemek için bir arkadaşının evine gidiyordu. Ardından, uyumaya gitmeden önce odasında o hareketleri taklit etmeye çalışıyordu.

Ayrıca Lionel Messi, David Villa ve Pedro'ya da hayrandı; televizyon ekranlarından takip ettiği o Barcelona kuşağının omurgasını oluşturan ve profesyonel futbolcu olma hayalini besleyen oyunculardı bunlar.

Lamine Yamal, ilk yıllarında oldukça düzensiz bir oyuncu olduğunu itiraf etti. Topu aldığı anda, alınması gereken en iyi kararı değerlendirmek için pek durmadan hemen çalım yapmanın peşine düşüyordu.

Barcelona'da ise maçların temposunu okumayı, takım arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı, oyunu hızlandırması gereken anlarla topu elinde tutmasının daha iyi olduğu anları birbirinden ayırt etmeyi öğrendi. Çalım onun temel silahı olmaya devam etti, ancak bunu daha büyük bir muhakeme ve taktiksel farkındalıkla kullanmaya başladı.