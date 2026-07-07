Brezilyalı yıldız Neymar’ın babası, oğlundan futbol kariyerine devam etmesini ve emeklilik kararı almamasını istedi; ona sahada tutkusunu ve gülümsemesini yeniden kazanması için çağrıda bulunarak, “Sahada yeniden gülümsemeye başla” diye yalvardı.

Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Norveç'e yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Neymar'ın babası, oğlunu futbol kariyerine devam etmesi için cesaretlendirmek amacıyla Instagram'daki resmi hesabından uzun bir mesaj yayınladı ve ona futboldan vazgeçmemesi çağrısında bulundu. Neymar'ın babasının oğluna yazdığı mesajın tam metni şu şekilde: "Oğlum... Ne yolculuk ama! Ne kadar da güzel bir yol! Zorluklarla dolu, çoğu zaman acı verici, ama sınırsız bir nimet olan bir yol."

Neymar'ın babası mesajında, oğlunun başlangıçlarını hatırladığını vurgulayarak şöyle dedi: "Sanki daha dün gibi, o çocuğu ayaklarının arasında topu tutarken, hayal kurarken gördüm... Tanrı'nın onu ne kadar uzağa götüreceğini hiç tahmin edemeden. Sen çok küçükken bile, sende farklı bir şey olduğunu fark etmiştim. Bu sadece bir yetenek değildi, bir amaç ve hedefti."

Neymar’ın babası şöyle devam etti: “Bir yol seçtik. Her şeyden önce inançlarımızı ve ilkelerimizi takip ettik… Herkes ‘evet’ beklerken bizim ‘hayır’ dememiz gereken pek çok an oldu. Tanrı’nın sadakati ödüllendireceğine inandığımız için pek çok şeyden vazgeçtik ve O da gerçekten bunu yaptı.”

Neymar’ın babası, oğlunun profesyonel kariyerindeki dönüm noktalarını gözden geçirerek şöyle devam etti: “Bu yolun her aşamasını birlikte yaşadık. İlk gollerini, ilk başarılarını ve profesyonel futbola geçişini kutladım; daha sonra ise büyük stadyumlar coşarken, şampiyonluklar kazanılırken, sen dünyayı dolaşırken, Brezilya milli takımında oynarken ve dünya çapında ün kazanırken ben de heyecanla titriyordum. O çocuğun, neslinin en iyi oyuncularından birine nasıl dönüştüğünü gördüm.”

Brezilyalı yıldızın babası, bir baba olarak hissettiklerini dile getirerek şunları ekledi: “Ancak benim için, bir baba olarak her adımını takip etmenin verdiği mutluluktan daha değerli hiçbir şey yok.”

Oyuncunun babası, oğluna büyük minnettarlığını dile getirerek şöyle dedi: “Bana güvendiğin için teşekkür ederim. En mutlu anlarında olduğu kadar en zor anlarında da yanında olmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Birlikte ağladık, birlikte dua ettik, birlikte kutladık ve birlikte öğrendik.”

Neymar’ın babası sözlerine şöyle devam etti: “Hayatımızın hikâyesi bana bir şey öğrettiyse, o da Tanrı’nın her zaman ipleri elinde tuttuğudur. Bu asla sadece bizim kararlarımızla ilgili değildi, sadece yetenek ya da sıkı çalışmayla da ilgili değildi; her şeyi yönlendiren Tanrı’nın eliydi, bunu anlayamadığımız zamanlarda bile.”

Şöyle devam etti: “Buna tam olarak inandığım için, sana bir baba olarak bir ricada bulunmak istiyorum… Oğlum, futbol oynamaya devam et… Topun ayaklarının arasında olmasının verdiği mutluluğu yeniden keşfet. Sahada tekrar gülümsemeye başla. Bugün sağlıklısın ve Allah sana her zaman sevdiğin şeyi yapma fırsatını bir kez daha verdi.”

Ve şöyle devam etti: “Oynamaktan zevk al. Kararların, eleştirilerin, beklentilerin ya da hayatın önüne çıkardığı engellerin yükünü omuzlarına yükleme. İnsanların sorumluluğunda olan şeyler vardır, ama bazı kararlar yalnızca Allah’a aittir… Gelecek Allah’ın elindedir. Bugün alınacak herhangi bir karar tüm geçmişini belirlemez ve bir hayalin henüz gerçekleşmemiş olması, onun öldüğü anlamına gelmez. Hikayenin sonu asla zor bir dönem tarafından belirlenmez; hayatımızın son bölümünü yazan Allah’tır.”

Ve şöyle devam etti: “Başka hiç kimsenin açamayacağı kapıları O açtı; pek çok kişi bunun imkansız olduğunu düşündüğü halde seni ayağa kaldıran O’dur; neşe dolu günlerde de acı dolu günlerde de ailemize destek olan O’dur.”

Ve şöyle devam etti: “Bu yüzden yarından korkma ve gününü yaşa. Antrenman yap, gülümse, futbol oyna, çocuklarını kucakla, aileni sev ve Allah’ın seni olman için çağırdığı adam olmaya devam et. Geri kalanı ise... Onu Allah’ın eline bırak... Geriye baktığımda, kupalardan, gollerden, sözleşmelerden ya da onur unvanlarından çok daha fazlasını görüyorum. Mucizeler görüyorum, kurtuluş görüyorum, gerçekleşen vaatler görüyorum ve bizi asla terk etmeyen sadık bir Tanrı görüyorum.”

Ve şöyle devam etti: “İleriye baktığımda da aynı kesinlikten eminim; en iyiyi ne yaş ne de koşullar belirler... En iyisi Allah’a bağlıdır. Henüz yaşayacağınızı hayal bile edemediğiniz bölümler olabilir; belki de Allah, hayal ettiğiniz her şeyden daha büyük bir şey hazırlıyordur. Bir baba olarak, hâlâ inanıyorum ve hâlâ dua ediyorum.”

Ve şöyle bitirdi: “O zaman gelene kadar mutlu ol, futbolu gönül rahatlığıyla oyna, insanları yeniden mutlu etmek için geri dön ve sen daha küçük bir çocukken Allah’ın eline verdiği o şeyi yap; ve şunu asla unutma: dünyanın hayranlığını kazanmadan önce, sen her zaman Allah’ın sevgilisiydin. Oğlum, her şeyi yeniden yapmaya hazırım: her yolculuğu, her fedakarlığı, uykusuz geçirdiğim her geceyi, her endişeyi, her duayı.”