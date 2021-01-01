"Neymar'ı Barça'ya geri döndürecektim fakat Griezmann'ı aldılar

Eric Abidal, Brezilyalı yıldızı 2019 yılında geri getirme ihtimali olduğunu, fakat bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Barcelona'nın eski sportif direktörü Eric Abidal, 2019 yılında Neymar'ı Camp Nou'ya geri getirmek üzere olduğunu fakat yönetimin, Neymar yerine Griezmann ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bilindiği gibi o dönemde Neymar'ın Barcelona'ya geri dönebileceği konuşulmuştu fakat Barcelona, Griezmann'ı tercih etti.

Eric Abidal ne dedi?

Barcelona'nın eski savunmacısı Eric Abidal, The Telegraph'a yaptığı açıklamada Neymar ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Transfer döneminin bitiminden on gün önce, kulübün CEO'su ile birlikte PSG Sportif Direktörü Leonardo'yla konuşmak için Paris'e gittim ve hakkında konuştuk.

Bence CEO, Paris Saint-Germain'e gittiğine göre, bunun nedeni Neymar ile imzalama ihtimalimizdi. Daha önce Griezmann'ı almasaydık, Neymar'ı yüzde 100 yeniden transfer edebilirdik, çünkü ihtiyacımız olan bir kanat oyuncusuydu ve Neymar Barcelona'dayken inanılmazdı.

Bu, hangi oyuncunun daha iyi olduğu ile ilgili bir durum değil. O zaman ihtiyacımız olan pozisyon, buydu. Takımın gerçek bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Başkan, Griezmann ile imzalamaya karar verdi.

Neymar aleyhindeki argümanlardan biri, kulübe karşı bir dava açmasıydı, bu yüzden kolay değil. Geri dönmek isterse mahkeme sürecini durdurması gerektiğini söylediler.

Bu benim sorunum değildi çünkü bu anlaşmazlık olduğunda kulüpte değildim. Benim görüşüme göre oyuncuyu geri getirebilirdim ama olmadı."

Eric Abidal, 2019-2020 sezonunun sonunda Bayern Münih'ten alınan 8-2'lik ağır mağlubiyetten kısa bir sonra Barcelona'daki görevinden alınmıştı.

Fransız eski futbolcu, ayrılmadan önce Barcelona için; Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri ve Xavi Hernandez'in yer aldığı bir teknik direktör aday listesi bıraktığının altını çizdi.

Eric Abidal'den Pochettino yorumu

Abidal, Mauricio Pochettino ile konuşup konuşmadığına yönelik soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Evet, sadece ben değil. Yönetim kuruluna boştaki en iyi hocayı getirmem gerektiğini söyledim. Politika için burada değilim çünkü o daha önce Espanyol'daydı.

Benim için bu politika değil. En iyisini istedim ve Pochettino oyunumuzun en iyilerinden biri. Tottenham ile Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı, buna saygı duymalısınız.

İyi bir oyun felsefesi var, iyi bir antrenman felsefesi var, oyuncular onu seviyor ve bence gerçek bir projeydi."