Davide Ancelotti’nin eşi Anna Galucha, Brezilya’da patlak veren şiddetli krizin ardından ailesini savunmak için sessizliğini bozdu, Mevcut Dünya Kupası sırasında kocasının yıldız oyuncu Neymar da Silva ile bir araya geldiği anı gösteren bir video yayılmasının ardından, kamera lenslerinin yakaladığı birkaç saniyelik görüntünün tamamen yanlış yorumlanması nedeniyle sel gibi yağan hakaret ve küfürlere maruz kaldığını vurguladı.

Krizin ayrıntıları, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki Brezilya milli takımının İskoçya’ya karşı kazandığı maça dayanıyor. Kameralar, Davide Ancelotti’yi (teknik direktörün yardımcısı ve oğlu) Neymar’ın sahaya çıkmadan önce son talimatları alırken başını sallarken yakaladı; Bu hareket, Samba taraftarları ve sosyal medya platformlarındaki bazı hesaplar tarafından, 981 gün süren bir aradan sonra Samba milli takımının formasını tekrar giyen Brezilyalı yıldızın oyuna dahil edilmesine yardımcı antrenörün memnuniyetsizliği veya itirazı olarak yorumlandı. Neymar, sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma nedeniyle yaşadığı uzun süren zorlu döneme son vermişti.

Bu öfkeli tepkiler, Ana Galucha’yı “Instagram” resmi hesabından sert bir mesaj yayınlamaya itti. İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, Galucha bu karalama kampanyasını kınayarak şöyle dedi: "Bir fotoğrafı tamamen yanlış ve gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan bir şekilde yorumladığınızın farkında mısınız? Bu çarpıtma yüzünden sabahtan beri sayısız hakaret alıyorum... Brezilya milli takımının kazanmasını en çok isteyenler biziz," diyerek teknik kadro içindeki herhangi bir anlaşmazlığı yalanladı.

Bu olay, mevcut Dünya Kupası’nı eşlik eden “hikayelerin çarpıtılması” olgusuna bir kez daha ışık tutuyor; Video klip gerçek olmasına ve görüntünün herhangi bir teknik düzenlemeye tabi tutulmamış olmasına rağmen, büyük hesaplar tarafından uydurma bir anlatımla paylaşılması, spontane bir jesti büyük bir krize dönüştürdü. Bu olay, bu yılki turnuvayı damgalayan bir dizi söylenti, yapay zeka ile üretilmiş sahte içerik ve uydurma açıklamalara eklendi.