Neymar için talihsizlik: Dünya Kupası'nın Fas ile oynanacak açılış maçına birkaç hafta kaldı

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Neymar'ın fiziksel durumu konusunda endişeler var. 34 yaşındaki forvet, Çarşamba gecesi Santos'un Copa Sudamericana'da San Lorenzo ile oynadığı (2-2) maçta forma giymedi.

Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sürpriz bir şekilde Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil ettiği tecrübeli oyuncu, baldır sakatlığıyla boğuşuyor. Bu nedenle, 14 Haziran'da Fas ile başlayacak olan Dünya Kupası'nda Neymar'ın forma giyip giyemeyeceği konusunda şüpheler var.

Milli takım doktoru Rodrigo Zogaib, O Globo'ya verdiği demeçte Neymar'la ilgili endişeleri gidermeye çalışıyor. "Neymar, milli takıma neredeyse tamamen veya tamamen fit bir şekilde katılacak." Brezilya milli takımı, 27 Mayıs'ta bir antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak.

Neymar, normalde Pazar günü Gremio ile oynanacak deplasman maçında forma giyemeyecek. "Ancak önümüzdeki Çarşamba günü Deportivo Cuenca karşısında oynama ihtimali yüksek," diye vurguluyor iyimser bir tavır sergileyen Zogaib.

Neymar, Ocak 2025'te eski takımı Santos'a geri döndü. O zamandan beri, FC Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski yıldız oyuncusu sakatlıklarla boğuştuğunu gösterdi. Buna rağmen Neymar, 38 maçta 17 gol attı.

Neymar, Ekim 2023'ten beri Brezilya milli takımına çağrılmamıştı. Ağustos 2023'te 90 milyon euroya Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e transfer olmuştu ve ardından milli takımda giderek gözden uzaklaşmıştı. Bunun başlıca nedeni çeşitli sakatlıklardı. Son yıllarda Neymar, çapraz bağ, hamstring ve menisküs sakatlıkları gibi sorunlarla boğuştu.

Ancelotti, Neymar'ın Dünya Kupası'na en iyi formda başlamasını umuyor. ''İyileştiğini göstermek için birkaç haftası daha var. Bu tür turnuvalardaki tecrübesi ve takım içinde gördüğü sevgi, en iyi atmosferin oluşmasına katkıda bulunabilir.''