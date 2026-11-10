Santos’un yeni atanan CEO’su Neymar Sr, yıldız oğlu Neymar’ın 2027 sezonunda da Brezilya kulübünde kalacağına işaret etti. 34 yaşındaki forvetin mevcut sözleşmesi aralık ayında sona ererken yönetim, onu bu yılın sonrasında da takımda tutmak için erkenden harekete geçmeyi planlıyor.

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Yönetici baba, sözleşmenin hızla yenilenmesini hedefliyor

Neymar Sr, yeniden seçilmek isteyen kulüp başkanı Marcelo Teixeira ile birlikte bir sosyal medya videosunda yer aldıktan sonra yönetimin oğlunun sözleşmesini erkenden uzatabileceğine inanıyor. Göreve yeni getirilen CEO, Arthur Melo ve Philippe Coutinho'nun transferlerine yardımcı olduğunu belirterek transfer çalışmalarını yürüten yakın ekibin şimdiden bir parçası olduğunu açıkladı. Oyun kurucunun gelecek ay sona erecek sözleşmesi öncesinde onu mutlu tutmak, en büyük önceliği olmaya devam ediyor.

Transferlerdeki etkisi kadro yapılanmasını şekillendiriyor

Hücum oyuncusu bu sezon sakatlıklar, yükünün yönetilmesi, suni çime ilişkin önlemler ve cezalar nedeniyle birçok maçı kaçırmasına rağmen çıktığı 15 lig maçında sekiz gol ve üç asist kaydetti.

Teixeira ile birlikte yer aldığı sosyal medya videosunda konuşan Neymar Sr, görevinin forveti diğer kulüplerden gelen teklifleri reddetmeye ikna etmeye odaklandığını şöyle anlattı: “Beni buraya getirdiğinden beri uzun zamandır onunla [Marcelo Teixeira] birlikte çalışıyorum. Her transfer döneminde Neymar'ın ayrılması için teklifler geldiğini biliyoruz. Ama Neymar her zaman Santos'ta kalmayı seçiyor. Benim düşündüğüm şu: Her şeyden önce Neymar'ı mutlu tutmam gerekiyor. Anlıyor musunuz?”

Kadrodaki iyileştirmelerin umutları artırdığını vurgulayarak şunları ekledi: “Burada mutluysa onu burada tutabilirim. Bakın, bu son düzlükte kadroyu yapılandırmak ve olumlu ihtimallerin önünü açmak için yaptığımız çalışmalar bize hayal kurma hakkı verdi.”

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Mali istikrar aşılması gereken önemli bir engel

Santos yönetimi, yıldız oyuncusunu takımda tutmanın yanı sıra, maaş ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak karşılayabileceğini kanıtlamasını gerektiren mali zorluklara rağmen teknik direktör Cuca'nın kadrosunu 2027'de de bir arada tutmak istiyor.

Gelecek maçlar COR Serie A 17:30 SAN

Sponsor çekmek için istikrarın ve iyi sonuçların gerekliliğini anlatan Neymar Sr sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda hangi Santos taraftarı bu kadroyu bir arada tutmanın hayalini kurmuyor? Ama bu oyunculara o istikrarı sağlamalıyız. Sonuç da talep etmeliyiz çünkü gelecek yılın mümkün olan en iyi şekilde geçmesi için şimdiden plan yapıp doğru adımları atmamız gerekiyor. Gelecek yıl için doğru planlama yaparsak sponsorlar çeker, görünürlük kazanır ve Santos'un doğal olarak elde edebileceği ticari gelirlerin önünü açarız.”

Kıta turnuvasına katılma hedefi son haftalardaki mücadeleyi belirliyor

Copa Libertadores'e katılmak kritik önemde para ödülü kazandıracak. 34 maçta 47 puan toplayan dokuzuncu sıradaki Santos, bitime dört hafta kala Bahia'nın altı puan gerisinde. ESPN Brasil kıta turnuvaları için ek katılım kontenjanlarının açılabileceğini aktarsa da Cuca'nın takımı, milli aranın ardından 18 Kasım'da Coritiba deplasmanında kazanmak zorunda. Santos, beş gün sonra Gremio'yu ağırlayacak ve ardından Vitoria'ya konuk olacak.