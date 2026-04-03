Neymar'ı, hakeme ve kadınlara hakaret ettiği için uzun süreli bir ceza bekliyor

Brezilyalı yıldız Neymar Jr., bugün Cuma günü yaptığı tartışmalı açıklamanın ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Neymar, Brezilya liginde takımı Santos'un Remo'yu 2-0 mağlup etmesinin ardından, maçın son dakikalarında kendisine sarı kart gösteren hakem Sávio Pereira Sampaio'ya öfkesini dile getirdi. Bu kart, Neymar'ın Flamengo ile oynanacak bir sonraki maçta cezalı olacağı anlamına geliyor.

Real Madrid, Atalanta değil... Kane, Münih'te alarm zillerini çalıyor

Vinicius, Bayern Münih maçı öncesinde Real Madrid'den uzak kalacak... Diaz, Mbappé'ye eşlik edecek

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere mücadelede önde... Yamal, Vinicius'un zayıflığından muzdarip

Neymar, maç sonrası basın açıklamalarında şunları söyledi: "Her neyse, bu hakem de öyle... Sanırım adet döneminde uyanmış ve bu halde maça gelmiş."

Bu sözler, kötü performansı veya kötü ruh halini kadınların adet döngüsüyle ilişkilendiren ayrımcı bir hakaret olarak kabul edildiği için büyük öfke uyandırdı ve birçok kişi tarafından "kadınlara hakaret içeren" bir açıklama olarak nitelendirildi.

İngiliz "The Sun" gazetesi ise, Paris Saint-Germain ve eski Barcelona yıldızının bu sözleri nedeniyle 12 maçlık ceza ile karşı karşıya olduğunu yazdı.