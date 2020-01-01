Neymar, homofobik söylem ve ölüm tehdidi ile suçlandı
Brezilya'da bir LGBT grubu, Neymar ve ailesinin evinde yaşanan kargaşa sonrası polise giderek yıldız futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves'in evde yaşanan bir münakaşa sonrası 23 yaşındaki erkek arkadaşı Tiago Ramos'un yaralandığını bildirerek ambulans çağırdı. Edinilen bilgilere göre Ramos'un koluna cam kesikleri sebebiyle 12 dikiş atıldı.
Bu olayın ardıdan Agripino Magalhes isimli bir LGBT aktivistinin polise giderek Neymar hakkında homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlamasında bulunduğu öğrenildi.
Sao Paulo savcılığı, bu şikayetin kendilerine iletildiğini AFP haber ajansına doğruladı. Neymar’ın iletişim ekibi şikayet hakkında yorum yapmayı reddetti.
Magalhes'in Neymar ve arkadaşlarının Twitch üzerinden yaptığı sohbetin ses kaydını da polise verdiği ifade edildi. Bu kayıtta Neymar'ın Ramos hakkında homofobik söylemlerde bulunduğu ve yaşananların bir kaza olmadığını söylediği iletildi.